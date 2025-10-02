自由電子報
自由開講》加強資訊封鎖 中共高調懲處翻牆聯網

2025/10/02 19:00

◎ 衛重華

2025年8月22日，中共湖北省公安系統對一名武漢市民王姓男子進行行政處罰，理由竟是其使用翻牆工具「藍燈」訪問國際互聯網。根據武漢市公安局漢陽區分局所發布的《行政處罰決定書》，王男被控違反《中華人民共和國網絡安全法》相關規定，理由僅僅是「非法連接國際互聯網」，並據此做出懲處。該文書不僅以「湖北公安執法公開平台」的正式格式發出，還特別強調王男「承認使用翻牆軟體」，顯示中共政權對於個人連線自由的極端敵視。

館長陳之漢出發中國上海前宣稱「中國不禁止翻牆，只是需要多付VPN的費用」，引發網友熱議。（資料照）館長陳之漢出發中國上海前宣稱「中國不禁止翻牆，只是需要多付VPN的費用」，引發網友熱議。（資料照）

在全球網路時代，中共卻反其道而行，不僅封鎖Google、YouTube、Twitter、Wikipedia等國際平台，還藉由技術與法律雙重打壓人民翻閱真實資訊的權利。中國網民為了追求資訊多元與言論自由，被迫使用虛擬私人網路（VPN）或如「藍燈」等工具進行「翻牆」，如今卻要因此面臨公安盤查甚至行政處罰。這類懲處不僅針對技術手段本身，更意在恐嚇群體，企圖以法律暴力建立「思想的防火牆」，封鎖真相，塑造虛假的輿論場域

值得警惕的是，這起處分的行政文書還被刻意高調公開，凸顯出中共當局正進行一場更有組織、更有策略的資訊封鎖戰。從禁止小學生接觸境外動漫網站，到要求電信商主動屏蔽加密流量，再到對普通市民翻牆進行懲罰，一條條鎖鏈正在網絡空間悄然緊扣。

中共政權對人民的監控早已不限於言論與實體行動，甚至滲透到每一次網路點擊、每一次連線請求，這種「思想監禁」的制度建設，實質是一場無聲的精神審判。

此事再次印證，中共所謂「網絡主權」的本質，並非為了防範境外勢力，而是為了維護其一黨獨裁的政治安全。凡不經其審核的資訊，一律被視為「敵對勢力滲透」；凡主動接觸真實世界的民眾，一律被視為「破壞穩定」。這種對言論與資訊自由的全面封殺，與其標榜的「依法治國」背道而馳，顯示中共實則以「法」為刀，肆意懲治每一位渴望自由的中國人。

中共今日打擊VPN，明日就可能審查每一封電子郵件、每一次即時通訊。（路透檔案照）中共今日打擊VPN，明日就可能審查每一封電子郵件、每一次即時通訊。（路透檔案照）

我們必須大聲指出：在一個健全的社會中，翻閱國際新聞、接觸多元資訊應是基本權利，而不是罪行。中共今日打擊VPN，明日就可能審查每一封電子郵件、每一次即時通訊。在這個防火牆築得越高的年代，正是我們更該穿透謊言之幕，為資訊自由發聲的時刻。

（作者為軍人）

