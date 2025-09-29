自由電子報
李忠憲的思考》花蓮王式戒嚴：民主倒退的預演

李忠憲的思考

李忠憲的思考

2025/09/29 21:00

◎ 李忠憲

花蓮王發各式證件管制物資、控制交通與物流，連白飯便當都弄得亂七八糟，某種程度上，這已經是地方版的戒嚴。

有網友在網上踢爆，明明外界踴躍捐贈物資、食物，但縣府人員要求需要有「災民識別證」才能領便當，嚴格控制便當發放。（資料照）有網友在網上踢爆，明明外界踴躍捐贈物資、食物，但縣府人員要求需要有「災民識別證」才能領便當，嚴格控制便當發放。（資料照）

他的治理手法多半是從中國學來的，也曾特地去那邊留學吸收這套控制術。再看看狗仔王黃國昌這些人如今的作為，完全沒有民主意識，只有權力遊戲。

我們今天能知道花蓮的離譜，是因為台灣還有新聞自由與言論自由；一旦台灣被中國併吞，這些資訊將被全面封鎖，大家會被灌輸「幸福快樂美滿」的假象。

台灣與中國之間，其實只隔着一張選票。2028 之後的選擇，決定我們是否仍能監督權力、揭露不義。看見這麼多大罷免的志工遠赴花蓮成為「鏟子超人」，就知道大部分的台灣人從骨子裡就不是中國人，他們仍然願意挺身而出協助花蓮同胞，維護自由與尊嚴。

花蓮縣光復鄉9月23日因馬太鞍溪堰塞湖溢流湧入大量泥水受到嚴重衝擊，許多熱心民眾自發前往光復協助清淤。（資料照）花蓮縣光復鄉9月23日因馬太鞍溪堰塞湖溢流湧入大量泥水受到嚴重衝擊，許多熱心民眾自發前往光復協助清淤。（資料照）

我終於明白「留島不留人」背後的殘酷：一旦自由被奪走，統治者只需要順從的人，不需要真正的台灣人——那些有思考力、有勇氣、有同理心、願意選擇在乎的人。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

