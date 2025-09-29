名家分享～劉哲瑋》這就是花蓮的媒體…

地方政府給的經費幾乎等於地方媒體生存的命脈，因此這些媒體每天就這樣對民眾下毒，媒體每天投毒給民眾，民眾就永遠支持、效忠王、后。

◎ 劉哲瑋

為何他們跟王、后站在一起？

因為，每年縣府的預算，有一部分就是給這些地方媒體。媒體業非常競爭，更何況是這種其他地區看不到的地方媒體。

地方政府給的經費幾乎等於地方媒體生存的命脈，因此這些媒體每天就這樣對民眾下毒，媒體每天投毒給民眾，民眾就永遠支持、效忠王、后。

花蓮最速報，其實就是「成真整合有限公司」。

根據政府採購網公告，他們近年拿到花蓮縣府、鄉公所、市公所的標案，包括：

109學年度：花蓮縣政府「客語沉浸式教學推動實施計畫」輔導培訓案，決標金額70萬元，得標廠商：成真整合有限公司。

110學年度：相同計畫，亦由成真整合有限公司得標，金額70萬元。

112學年度：同計畫，決標金額34.6萬元，得標廠商同樣是成真整合。

豐濱鄉公所「Cilangasan（阿美族聖山）既有紀念碑調整工程啟用儀式」，決標金額50萬元，得標廠商：成真整合有限公司。

花蓮市公所小額採購案「鑄強國小冷氣設備工程」，決標廠商為成真整合有限公司，金額98,722元（約9.87萬元）。

★這只是公開查得到的部分案例，完整資料可到政府電子採購網，用統編54979433查詢。

補充：

而這個花蓮最速報，就是9/22發出「馬太鞍溪堰塞湖保全戶撤離作業完成」的媒體，甚至同時也在臉書發文。

（作者為教師、曾在花蓮光復任教）

本文經授權轉載自Lâu Thiat Uí 臉書

