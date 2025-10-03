自由開講》Z世代上線：專制系統已當機

◎ 張亞柔

近期尼泊爾發生的抗爭行動主要由年輕世代，特別是所謂的Z世代所主導，年輕人不願忍受官僚腐敗、貪污橫行與政治菁英對民意的漠視，他們要求更透明的治理、更公平的機會以及能實現未來夢想的社會環境。這場運動揭示一個關鍵現象：當代年輕人不像過往世代那樣被動忍受，他們更敢於直言不諱，並透過行動表達反抗。

尼泊爾因管制社群媒體引爆大規模抗爭，示威民眾縱火焚燒政府主要辦公大樓辛哈杜巴宮。（美聯社檔案照）

將此情境對中共政權，中共長期以來依靠專制與高壓維穩，企圖以控制言論、壓制異議來維繫政權的穩定。但在數位化與全球化的時代，資訊封鎖再嚴密，也無法完全阻擋年輕人對真相與自由的渴望。Z世代在中國同樣面臨嚴峻挑戰：內捲的教育體制、高壓的就業市場、失衡的貧富差距，以及對未來普遍的無力感。這些結構性問題若不解決，勢必會讓年輕人將怨氣轉化為更深的反抗能量。

尼泊爾的例子告訴我們，年輕世代的抗爭往往不是被單一口號煽動，而是長期累積的不滿終於找到出口。當執政者選擇無視民意，甚至以壓制回應訴求，只會加速社會對立與政權合法性的流失。中共一再強調「維穩」，卻忽視「民心」才是最根本的穩定基礎。沒有公平正義的政治體制，越是壓制，越容易引發反噬。尤其對於資訊敏感、渴望自我實現的Z世代而言，高壓統治只會加深代際衝突，甚至可能像尼泊爾般點燃更大規模的抗爭。

中共依靠專制與高壓維穩，以控制言論、壓制異議來維繫政權的穩定。圖為示意圖。（路透檔案照）

台灣社會對此應保持高度警覺。因為中共不僅是內部專制的加害者，更持續將壓迫手法輸出到對台滲透與打壓之中。當我們看到尼泊爾年輕人挺身反抗時，應理解這正是專制治理無法自圓其說的結果。同樣的，若中共一味將人民當成被管制的對象，而不是國家的主人，那麼它所面臨的危機絕不會比尼泊爾輕微，甚至可能因規模龐大而更劇烈。

歷史再次證明：人民的忍耐是有極限的，尼泊爾的抗爭是鏡子，映照出中共未來可能的命運。唯有尊重人民、釋放自由，才能避免專制最終被人民反噬。

一言以蔽之，專斷獨行、暴政必亡。

（作者為自由業）

