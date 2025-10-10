沈榮欽國際視野》微知識：全球人才排名

對於像台灣這樣缺乏資源的國家，人才始終是最重要的發展要素。IMD 針對全球 69 國的人才加以排名，台灣排名第 17 名，優於美國的第 22 名...

◎ 沈榮欽

對於像台灣這樣缺乏資源的國家，人才始終是最重要的發展要素。IMD 針對全球 69 國的人才加以排名，列出 2025 年的 World Talent Ranking。

全球人才排名。（取自貼文）

IMD 對人才的排名根據以下三個因素：

♦️ 本土人才的投資與發展狀況。

包括公共教育投資規模和師生比。

♦️ 一個國家對本地和海外人才的吸引力。

取決於生活成本和生活品質等因素。

♦️ 人才庫的技能和能力水準。

包括勞動力的成長以及高階管理人員的經驗和能力水準。

結果瑞士排名第一，其次是盧森堡、冰島、香港與荷蘭。至於新加坡則排名第 7，比前次下降了五名，主要是生活成本的上升，降低高階人才遷移的意願。

台灣排名第 17 名，優於美國的第 22 名、韓國的第 37 名、中國第 38 名、日本第 40 名。

美國與中國兩大國的排名都停滯不前。

IMD 也發現人才國際遷移的因素在 Covid 前後有很大的差異，Covid 之前，生活品質、文化契合度和語言在人才遷移的排名較前，但是 Covid 之後，財務和有形利益成為最重要的因素。

這反映出地緣政治不穩定、通貨膨脹和生活成本壓力，這些因素正在重塑企業高階主管遷往海外的意願。

（作者為加拿大約克大學副教授）

