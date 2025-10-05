自由電子報
評論 > 投書

自由開講》從紐約案例說起/SIM卡變成戰爭武器 台灣準備好了嗎？

2025/10/05 11:30

◎蕭錫惠

美國聯邦政府近日在紐約破獲一個龐大的境外通訊集團，查獲超過十萬張手機SIM卡與三百部伺服器，能在一分鐘內發出三千萬則簡訊。這並非單純的詐騙或垃圾簡訊產業鏈，而是一種足以癱瘓整座城市通訊網路的戰術級威脅。此案發生在聯合國大會期間，更凸顯背後可能涉及情報或地緣政治目的。

美國在紐約破獲一個龐大的境外通訊集團，查獲超過十萬張手機SIM卡與三百部伺服器。（取自美國特勤局）美國在紐約破獲一個龐大的境外通訊集團，查獲超過十萬張手機SIM卡與三百部伺服器。（取自美國特勤局）

第一重威脅：通訊癱瘓

現代社會的基礎設施全面仰賴行動網路，從緊急通報、醫療救護、交通調度到金融交易，幾乎無一不需要即時通信。一旦基地臺遭「信令風暴」壓垮，整個城市的救援、交通甚至經濟活動都可能停擺。這不是科幻情節，而是透過SIM農場就能達成的現實風險。當敵對勢力能在關鍵時刻癱瘓一國首都的通訊，後果等同於現代版的空襲，將造成巨大的社會恐慌與秩序混亂。

第二重威脅：無人機攻防

更令人警覺的是，SIM卡逐漸被應用於無人機控制。在烏俄戰場上，俄羅斯無人機被發現裝載烏克蘭SIM卡，以便連上當地蜂巢網路，避開GPS干擾並維持遠端控制。這意味著，無人機可透過SIM卡實現跨境操控、影像回傳與導引打擊。反之，若敵方能利用SIM農場或偽基站大規模干擾，就可能癱瘓我方的無人機群，使整個戰術部署瞬間失效。這種「雙向依賴」讓SIM卡在戰爭中同時成為武器與弱點。

戰略啟示：攻防兩端的競賽

從紐約到戰場，我們清楚看見SIM卡已被武器化。對攻擊者而言，它能用來製造通信洪水、癱瘓基礎設施，甚至成為滲透無人機的後門。對防禦者而言，挑戰則是如何在複雜電磁環境下維持通信韌性與指揮效能。

台灣尤須警覺：一旦戰時蜂巢網路遭到癱瘓，不僅民生陷入混亂，軍事無人機部隊的指揮也可能受阻。因此，我們必須建立多通道備援（衛星、Mesh、自主電台）、強化端到端加密與偽基站偵測機制，同時推動軍用專屬蜂巢網路，避免完全依賴商用電信系統。唯有如此，才能降低在混合戰與電磁干擾下的脆弱性。

一旦戰時蜂巢網路遭到癱瘓，我們必須建立多通道備援（衛星、Mesh、自主電台），降低通訊脆弱性。圖為國家太空中心製作的福衛八號首顆衛星FS-8A。（資料照）一旦戰時蜂巢網路遭到癱瘓，我們必須建立多通道備援（衛星、Mesh、自主電台），降低通訊脆弱性。圖為國家太空中心製作的福衛八號首顆衛星FS-8A。（資料照）

SIM卡看似不起眼，卻可能成為未來戰爭的新型武器。紐約的案件提醒我們：在資訊戰與混合戰時代，通信安全已不再只是技術問題，而是國安核心。若未及早布局，下一場危機，或許就會從一張小小的SIM卡開始。

（作者為自由撰稿人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

