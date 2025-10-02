自由電子報
自由開講》一頓學校午餐的6個改變：看見經費如何點亮偏鄉校園

2025/10/02 09:25

◎ 何嘉浩

最近因財劃法影響到學校午餐經費，該由中央或地方政府出錢的問題，除了一般性補助款外，我擔心的是「偏鄉學校中央廚房計畫」以及「推動偏鄉學校精進午餐方案」，是否也會連到受到影響？

這可以先說結論，目前這經費的提供，在近年物價及人力成本上漲下，已經是基礎經費的最低標，不能認為是額外增加的補助經費了。

因為這些相關計畫的初衷，在於消弭我國學校午餐城鄉差距課題，目標是讓學校午餐經費，能夠落實到食材上。因為辦一頓學校午餐，餐費背後有許多看不到的行政及人力成本，不是我們上網查現在市場賣多少，就應該能夠買到多少的價格購得。

這些經費有多重要？我僅列出以下六個，在相關計畫投入後，為偏鄉學校帶來的真實轉變，或許有些會讓你覺得不可思議，為何在富裕的臺灣，還曾發生過這樣的情境。

學童喝牛奶面對鏡頭比「耶」高興的心情全寫在臉上。（資料照）學童喝牛奶面對鏡頭比「耶」高興的心情全寫在臉上。（資料照）

1.從喝不到牛奶到餐餐有飲品

過去，有些學校儘管與其他學校共同招標，但因午餐經費較少，導致別的學校一週能喝兩次牛奶，有學校卻連一次都喝不到。但在「偏鄉學校精進午餐方案」將餐費提升後，學校都有飲品經費能夠運用，讓孩子們的營養更均衡。

2.從到處拜託到穩定服務

有學校因為位置太過偏遠，沒有廠商願意運送食材，師生們長期以來都必須到處拜託廠商幫忙，感到很不安心。在政策經費與行政資源投入後，學校能夠組成食材採購聯盟，終於不再有學校被落單，能夠獲得穩定且專業的廠商服務。

3.從低落士氣到獲得佳績

過去有學校廚師因為提供的食材品質不佳，常被師生嫌棄煮得不好吃，讓她信心低落，校長也擔心影響學校士氣，卻找不到好的解決辦法。但在政策經費支持下，有廠商基於照顧偏鄉學童的意願協助供貨，好的食材進入學校廚房後，師生們開始給予正面回饋。廚師甚至在校長鼓勵下，參加縣內廚師競賽獲得佳績，讓學校的辦學氛圍也跟著變好了。

4.從一週一送到兩次

有學校因為距離太遠，廠商每週只能運送一次食材，讓山上的食材保鮮儲存不易。師生們希望能多運送一次，但運費不足。透過聯合採購校群的組成，統籌運用運費補助，終於有足夠的經費讓廠商願意每週運送兩次食材上山，確保食材新鮮度。

5.從沒吃到過的蛤蜊湯

有縣市多年來因為地緣關係，學校餐桌上從未出現過蛤蜊湯。雖然在學校小量採購的情況下，教育單位一直找不到方法改善。但在中央政策導入後，縣政府輔導學校組成採購校群，並執行聯合菜單，讓採購量變大，得以穩定供應，最終讓學生們得能享用美味的蛤蜊湯。

6.實現在地有機蔬菜供應校園

有縣市十多年來，都希望能讓在地有機蔬菜進入學校，但因諸多因素始終未能如願。但在中央政策的帶動下，教育與農政單位共同重視，逐步協調與解決學校、廠商及農民端的問題，終於開始辦理在地有機蔬菜供應給學校。

這些改變讓我們看見，學校午餐不僅是經費，更是點亮偏鄉燈火的重要資源。同樣的，也是都市學童重要的一餐，關係到能否健康成長投入職場，也是從農業到食物，整個農食供應鏈產業重要的一環，背後有無數的家庭賴此維生，這不是單純中央或是地方政府的事，過往政策能夠落實，全都仰賴執行過程當中，各部門願意跨出合作步伐，不是只看自己身上KPI，而是願意多伸出手互相幫忙。

偏鄉學校精進午餐方案提升餐費後，學校都有飲品經費能夠運用，讓孩子們的營養更均衡。圖為台東縣營養午餐。（資料照）偏鄉學校精進午餐方案提升餐費後，學校都有飲品經費能夠運用，讓孩子們的營養更均衡。圖為台東縣營養午餐。（資料照）

因此，無論未來是由中央或是地方編列預算執行，我們都應記得每一分錢帶來的效益，對學校及供應鏈而言都彌足珍貴，尤其是偏鄉地區，不應該因為人少，就讓他們的聲音聽不到，因為城鄉資源能夠均衡分配，讓城鄉學生們都有機會發揮潛能，才是走向永續發展的唯一道路。

（作者為嘉學社會企業有限公司總經理）

