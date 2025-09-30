自由開講》慎選台灣APEC代表 平衡美中經貿科技戰

◎廖明輝

2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會即將於10月底在韓國慶州登場，在川普與習近平確定於場邊舉行「川習會」情勢下，台灣的領袖代表人選成為不容輕忽的戰略決策，也是政府掌握外交節奏、應對美中角力的關鍵時刻。如果把這次峰會視為美中外交試探與權力競逐場域，台灣的角色極為微妙。我們必須表達自己的立場，卻又不能讓焦點從美中競合轉移到「台灣問題」本身。這樣的外交考驗極為艱難。選誰出席，不只象徵台灣立場，更影響台灣是否能成功借力使力，在全球關注焦點中穩住自身定位。

韓國將於10月31日至11月1日在慶州主辦 2025年APEC年會。（歐新社檔案照）

根據新華社與白宮官員說法，川普與習近平從美東時間19日上午8時多開始通話，推測雙方會談可能歷時約兩多小時。比對雙方公開內容來看，新華社只透露雙方討論貿易問題及TikTok問題。但川普在真實社群發文卻直指雙方也討論芬太尼問題、結束俄烏戰爭必要性，川普並釋放雙方將在南韓APEC高峰會會面以及川普會在明年初訪問中國等內容來看，美中高層仍有相當多歧見未解決，美中談判鬥而不破，仍充滿高度不確定性。美中雙方在戰略信任仍顯脆弱，卻又不得不尋求交集空間。在這樣的權力談判與接觸階段，台灣參與APEC若過於消極或過度政治化，皆可能陷入邊緣化或被捲入風暴中心風險。

因此，此次台灣的APEC領袖代表人選須是能在美中兩端、不挑動敏感神經，同時具備國際論述與協調能力的關鍵人物。童子賢與朱敬一是兩位可能代表人選。童子賢作為和碩董事長，長期以企業家身份涉足公共事務，是台灣科技業代表性人物。他雖未擔任公職，但對國際局勢與兩岸議題看法總是理性、務實，不偏不倚。他的中間路線與低政治敏感度，使他在北京眼中屬於「可接受」經濟性代表。他的身份也恰好契合APEC促進經貿合作的核心精神。如果台灣想用「去政治化」包裝出席APEC，童子賢無疑是有說服力門票。他能以產業領袖姿態，代表台灣在全球供應鏈不可或缺的價值。然而，童子賢畢竟不是職業外交官。在會議期間，如果川習會釋放台灣議題訊號，他是否能代表台灣做出具有政治份量回應是可能風險。同時，在應對突發外交談判、與其他領袖互動方面，經驗相對有限。

2025年APEC領袖峰會即將於10月底在韓國慶州登場，童子賢是台灣科技業代表性人物，在北京眼中屬於「可接受」經濟性代表。（資料照）

相比之下，朱敬一是中研院院士，擔任過中研院副院長、中經院董事長等職務，學術背景深厚。也歷練政務委員、國科會主委、駐世貿組織（WTO）代表等重要科技經貿政府職務。他的溝通能力與國際論述實力不容小覷，擅長使用務實、溫和但堅定語言，傳達台灣立場卻不引發對立。在中國眼中，他的形象沒有政治人物衝突性；對美國而言，美國國家科學院海外院士學術背景有利建立信任。使他成為可能的領袖代表人選。朱敬一的弱點則在於，他不是現任政府高層，對於政府內部政策脈絡與對外戰略掌握或許稍有距離。如果峰會期間涉及敏感議題，需要即時表達我方政策立場，他能否掌握準確節奏，代表總統意志，仍需衡量。不過，若賦予明確授權，並加強幕僚支援，風險或許可以管理。

2025年APEC領袖峰會即將於10月底在韓國慶州登場，朱敬一溝通能力與國際論述實力不容小覷，使他成為可能的領袖代表人選。（資料照）

兩位人選，一位來自產業界，一位來自學術與政府科技經貿體系，代表台灣可在APEC上採取的兩條路線，一條強調經濟參與、淡化政治色彩，確保與會與和平互動為優先；另一條則強調國際對話專業與論述能力，維持台灣發聲權與國際形象。選擇哪一位，反映的不只是風格，而是整體外交戰略方向。若政府希望今年APEC重在「避免衝突、爭取空間」，則童子賢是穩妥與風險最小選擇。他的企業家背景可望降低中方抵觸情緒，也有利於在川習會周邊國際社交網絡中，靈活接觸其他經濟體。反之，若台灣希望利用此次峰會，在美中競合之間展現自身論述力與價值主張，則朱敬一的論述表達能力，更符合這樣的需求。

無論最終人選如何，台灣此次參與APEC，不能只是維持「與會權」而已，更是精準外交考驗。重要的是能否在這個高度戰略化的國際平台上，不卑不亢地站穩立場，又不失圓融與彈性。選擇誰擔任領袖代表，考驗的，不只是國安團隊的判斷，更是整體國家戰略的思維高度與深度。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

