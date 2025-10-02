自由電子報
自由開講》償債高峰的新一波考驗/中國房地產業的「玫瑰」與「臭蛋」

2025/10/02 12:30

◎陳鴻達

從2018年開始，中國房地產崩盤的消息一波比一波驚悚。這些年來房地產業者忙著與債權人進行債務重整，期待下一個景氣週期可以讓企業脫困。結果景氣寒冬比原預期還長，第一次債務重整的期限已經陸續到期，並將在今年第三季進入償債高峰。這使得已經搖搖欲墜的中國房地產業，再次進入一波嚴厲考驗。

碧桂園與債權人的5種債務協商方案中，債權人拿回不到1成的債權。（彭博檔案照）碧桂園與債權人的5種債務協商方案中，債權人拿回不到1成的債權。（彭博檔案照）

在第一次債務重整中，這些房地產業主要是與債權人談債務展延，以紓解金的流動性壓力，希望以時間換取空間。但這幾年下來，這些房地產業的財務狀況更差，且去化這個泡沫的時間更超乎預期。因此在第二期的債務重整中，債務展延已經無法讓這些房地產活下去，必須再大幅削減利息或是債務打折才能活下去。例如目前碧桂園與債權人的五種債務協商方案中，包括削減9成以上的本金，也就是說債權人拿回不到1成的債權。

更悲情的是，由於政策上希望大家共體時艱來助房地產業度過難關，因此就壓低這些債務利息，例如今年新發行的人民幣債券平均利率只有2.6%，但同時間發行的美元債券利率卻將近12%。也就是說持有人民幣債券者，自己需「讓利」來承擔這些高風險債券。而美債的投資者雖然也承擔此高風險，但卻能得到較合理的利息報酬。

中國房地產崩盤的消息一波比一波驚悚，大量建商留下許多爛尾樓。 （美聯社檔案照）中國房地產崩盤的消息一波比一波驚悚，大量建商留下許多爛尾樓。 （美聯社檔案照）

由於大多數房地產業普遍缺乏資金，且資產大幅縮水，因此債務展延的期限也就越來越久，而且屆期也可能是再次展延。因此目前鼓勵進行債轉股，將債權轉化為股權，減輕這些房地產的債務負擔。另外有些業者是做著「資產代幣化（RWA）」的美夢，希望搭上此波加密貨幣的熱潮，為冰冷的房市注入一股活水。他們希望藉由將這些房地產代幣化，降低交易門檻，以活絡房市。事實上這恐怕也無濟於事，因為玫瑰不管叫什麼名字一樣芬芳，臭蛋不管改叫什麼還是一樣臭。


（作者是台灣金融研訓院金融穩定中心主任/台大公共經濟中心特約研究員）

