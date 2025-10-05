自由電子報
黑熊學院》「 極權政府正在挑釁世界」愛沙尼亞：俄羅斯入侵領空

愛沙尼亞擁有開放的國境，最大的安全威脅就來自鄰居俄羅斯。 「在歷史上約發生25次軍事衝突，基本上每個世代的愛沙尼亞人都面臨過戰爭。」 這讓他們體會到—備戰並面對戰爭，就是日常生活：「你不能選擇鄰居是誰，但你可以選擇你的朋友。」
黑熊學院

黑熊學院

2025/10/05 21:00

◎黑熊學院

愛沙尼亞：俄羅斯入侵領空，是史無前例的入侵

俄羅斯近期不斷進犯周邊國家，以無人機入侵波蘭、羅馬尼亞、立陶宛與拉脫維亞領空。

為了安全考量，波蘭關閉與俄羅斯的邊界，連帶導致中國開往歐洲的大量長途貨運列車停駛。

上週末竟然又發生有3架俄羅斯「米格-31」戰鬥機侵入愛沙尼亞領空，甚至停留將近12分鐘，針對此事俄羅斯完全否認。

「米格-31」的速度跟航程都具有極大威脅，尤其是可以攜帶具戰略威攝力的高超音速飛彈，引起警戒再正常不過。

愛沙尼亞表示，俄羅斯入侵領空，是史無前例的入侵。 （取自貼文）愛沙尼亞表示，俄羅斯入侵領空，是史無前例的入侵。 （取自貼文）

俄羅斯在打什麼主意？

目前北約大力支持烏克蘭，俄羅斯在烏克蘭戰場上陷入膠著。

俄羅斯意圖對北約國家的施壓並削弱烏克蘭的抵抗能力，從而改變戰局。

愛沙尼亞、波蘭跟立陶宛等國家非常清楚失去國家主權的感覺，因此不會對極權國家讓步。

但同處鄰近俄羅斯的北約國家如匈牙利、斯洛伐克等，立場仍十分曖昧，向來主張對俄綏靖政策：「我們不要惹他。」

因此俄羅斯這麼做，其實仍可能造成北約各成員國之間產生歧異，進而對支持烏克蘭的立場搖擺不定。

面臨兩次滅國危機的愛沙尼亞

相比立陶宛跟波蘭，台灣或許對愛沙尼亞比較不熟悉。有4件事可以讓你快速認識愛沙泥亞︰

1.愛沙尼亞是發明Skype等通訊軟體的科技大國。
2.同時也是21世紀後第一個遭遇（來自俄羅斯）網路戰的國家。
3.曾面臨兩次差點從地圖上被抹去的危機。
4.愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞是首批為爭取國家主權脫離蘇聯的國家，也成為蘇聯解體的推手之一。

3架俄羅斯「米格-31」戰鬥機侵入愛沙尼亞領空，甚至停留將近12分鐘。圖為俄軍米格-31戰機。（路透檔案照）3架俄羅斯「米格-31」戰鬥機侵入愛沙尼亞領空，甚至停留將近12分鐘。圖為俄軍米格-31戰機。（路透檔案照）

我們曾邀約過前愛沙尼亞國土防衛隊指揮官Riho Ühtegi，他對於台灣面臨的外敵威脅非常能共感。

愛沙尼亞擁有開放的國境，最大的安全威脅就來自鄰居俄羅斯。

「愛沙尼亞在歷史上約發生25次軍事衝突，基本上每個世代的愛沙尼亞人都面臨過戰爭。」

這讓他們體會到—備戰並面對戰爭，就是日常生活：「你不能選擇鄰居是誰，但你可以選擇你的朋友。」

正因愛沙尼亞曾面臨過亡國危機，他們非常早就選擇「全民防衛」的路線：每個人民都了解他們自己是誰、面對什麼威脅。

戰爭的時候不是只有兩軍互相戰鬥，更牽扯到整個人口的存活、如何捍衛國家的自主獨立，以及是否能找到盟友。

「我們看到俄羅斯侵略烏克蘭後，更開始加強修法加強防禦。愛沙尼亞不是只單純制定法律防禦而已，我們所有人都『必須』了解這些法律。」

Riho Ühtegi更分享重要的觀念：「一般人講到防衛聯盟的時候，可能會想像是一群人拿著武器......但其實大部分的人都是非戰鬥人員。」而在愛沙尼亞，無論是戰鬥或非戰鬥人員都會提供訓練。

愛沙尼亞人口不到150萬，卻有超過3萬志願者的防衛聯盟。圖為愛沙尼亞舉行的多國軍事演習。（美聯社檔案照）愛沙尼亞人口不到150萬，卻有超過3萬志願者的防衛聯盟。圖為愛沙尼亞舉行的多國軍事演習。（美聯社檔案照）

愛沙尼亞人口不到150萬，但愛沙尼亞的防衛聯盟有超過三萬志願者：「為什麼我們需要這個防衛聯盟？因為我們國家的憲法就是這樣告訴我的—我有這樣的義務。」

但台灣無論在法律或心理層面，都沒有這樣明確的敵我意識。而這樣的困境，就是台灣眼下最大難題。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

