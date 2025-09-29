自由開講》花蓮堰塞湖洪災悲歌

◎ 小小公務員

我是一個深藍縣市基層公務員，最近看到自稱花蓮基層公務員的埋怨文，抨擊這次災難的責任在於中央，是中央命令變來變去，時間太短，徹離人數太多無法負荷等等，先不論是非，我體感上能理解這樣的委屈感，但我們基層公務員要聰明一點，要知道真正的問題點，要罵對人。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，但是卻有自稱花蓮基層公務員的埋怨文，抨擊這次災難的責任在於中央。（資料照）

事實上我平時也會抱怨一些中央部會的政策不夠理解現場狀況，但這次花蓮堰塞湖的處理過程我對中央的作為是非常讚許的，從7月份發現堰塞湖就開始進行對馬太鞍溪堰塞湖各種評估監測等工作，中間不分藍綠以專業角度找了李鴻源前部長協助評估，並從9月21日成立中央災害應變中心（內政部召集），並於當日快速歸納警戒範圍，也找了花蓮縣府代表開會，9月22日早上7點林保署發出第9號紅色警戒緊急通報單，撇開前後共9次通知不談，這時花蓮縣政府就該動起來了，如果量能不足趕快求助中央都是合理的，然而這兩天撤離行動明顯不徹底，顯然是輕忽了，而事件發生後應該是積極的救災，結果沒想到傅委員和花蓮縣政府第一時間是先究責中央，當中央反擊就立馬聯合媒體說中央在究責不救災，但實際上明明是卓院長到花蓮溝通協調先被傅委員究責，明明是賴總統到花蓮勘災想找徐縣長瞭解如何支援地方結果縣長缺席，到底是誰才是究責優先救災第二呢？

災害應變（包含撤離）一直以來都是地方政府的權責，中央政府的責任在於事前評估處理、預警、資源協助（包含人力、物力），這次堰塞湖溢流和過往災難明顯不同，前內政部長李鴻源也說的很清楚了，事前評估爆破引流暫時都不可行，只能監測並預測危險盡速撤離，儘管通報的內容可能因預測的變化有異動，但是整體的方向是不變的，我相信花蓮縣政府的基層真的很辛苦，也一定有執行撤離，問題是花蓮縣政府指揮體系沒有發揮功能，第一時間沒有全面整合警察消防民防村里長甚至沒有和中央協調資源，自然會面臨撤離行動資源不足的困境，甚至還有商店還在營業的情況，將帥無能累死三軍，而撤離的將帥不是中央而是花蓮縣政府，因此這次基層該怪罪的應該是花蓮縣政府的指揮不利，而非中央政府。

花蓮縣政府指揮體系沒有發揮功能，甚至還有商店還在營業。圖為全家超商。（資料照）

這次中央政府在事前的預防展現了專業負責的精神真的很難得，面對傅委員及花蓮縣政府第一時間的甩鍋自然必須反駁，否則怎麼對得起事前辛苦監測及評估的公務員及專家學者們，而且台灣是從什麼時候變成出事檢討只看顏色不看事實呢？是從什麼時候對藍綠只剩仇恨？是從什麼時候漸漸失去不同立場失去理性對話的空間呢？

這次賴總統勘災說的很好，現在我們都是花蓮人。我們不分你我不分顏色努力救災救人，自稱花蓮縣政府基層公務員與其花時間PO文罵中央，不如好好運用公權力救災救人，才是第一要務。

（作者為小小公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

