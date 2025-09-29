自由開講》救災優先別政治操作 國軍與志工辛苦了

◎張詠翔

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，造成慘重災情，許多民宅被洪水沖擊，居民受困。總統賴清德隨即授權國軍得以進入民眾家中，協助清理災後環境，避免衛生與安全隱患。第一線的國軍弟兄姐妹們冒著危險，揮汗清淤、搬運殘骸，只為盡快讓災民恢復正常生活。

然而，在國軍夜以繼日投入救災之際，網路上卻出現批評聲浪，有人翻出賴清德在台南颱風災情時，曾強調「國軍不能任意進入民宅」的說法，質疑他如今差別對待。這種批評，無疑是斷章取義。

過去之所以強調「國軍不得隨意進入民宅」，是基於尊重人民隱私與法治原則，避免軍方在非必要情境下干預個人生活；而今天授權國軍進入民宅，是因為災情緊急、屋舍受損，民眾安危受到威脅，軍方的進入是拯救生命、維護安全的必要行動。

天災是全民的苦難，沒有人希望自己家園毀於一旦，也沒有人願意親友受困險境。在這種時刻，台灣社會最需要的是團結一致，共同面對災後復原，而不是彼此攻訐，將救災議題變成政治操作的工具。

國軍冒雨涉險，是為了救人；民間志工奔波，是為了助人。這些付出，值得所有台灣人致上感謝，而不是惡意的質疑與口水。天災無情，人間有情。呼籲各界放下成見，勿因政治因素影響災後復原，唯有齊心協力，台灣才能更快重建家園，展現真正的社會韌性。

