評論 > 投書

自由開講》台灣要善用「晶片」外交 靈活善用台灣優勢

2025/10/02 11:30

◎ 常遇秋

根據《自由時報—自由財經》（25日）「彭博看台灣的第1次：用晶片地位『武器化』回敬南非強勢出手很罕見」之報導，台灣政府為了反制駐南非辦事處遭到「降級」，採取把晶片與記憶體進行「出口限制」，當成是「回敬南非」的無禮！

南非政府擬將我辦事處降級，經濟部日前擬祭出半導體、晶片輸出管制，南非政府同意協商我駐斐館處地位。圖為我駐南非辦事處。（路透檔案照）南非政府擬將我辦事處降級，經濟部日前擬祭出半導體、晶片輸出管制，南非政府同意協商我駐斐館處地位。圖為我駐南非辦事處。（路透檔案照）

對此，筆者舉雙手支持，並提出幾點看法。

首先，「唾面自乾」不是台灣的生存之道！逆來順受與寬容忍讓，不會讓台灣的外交更寬廣，台灣理當「以直報怨」，以免其他國家效法南非，持續「辱台」！

回顧過去歷史，台灣與南非本有建交，但在1998年1月1日，南非總統曼德拉正式承認「中華人民共和國」，「中華民國」才與南非斷交，但是兩國並未交惡。當然斷交後，中華民國也理所當然的終止對南非的經濟援助。

如今，南非竟將台灣的南非辦事處遭「降級」，這是「無視」台灣存在的重要性嗎？

台灣「第一次」對1個國家實施「半導體出口管制」，這是善用台灣的「晶片優勢」，把晶片「武器化」，甚至是殺雞儆猴，警告「其他國家」，不要妄想以「羞辱台灣」，去「取悅中國」！

其次，台灣是「晶片強國」，絕非「毫無任何籌碼」的「國際弱國」！筆者支持「晶片外交」，甚至是「晶片武器化」，這是善用台灣自己的優勢！

南非政府擬將我辦事處降級，我國以「晶片外交」反制南非奏效。圖為晶片示意圖。（路透檔案照）南非政府擬將我辦事處降級，我國以「晶片外交」反制南非奏效。圖為晶片示意圖。（路透檔案照）

美俄的談判，烏克蘭曾經被排除在外，證明「人為刀俎，我為魚肉」的國際現實，台灣該引以為戒！

「弱國無外交」，古有明訓！但台灣是「晶片製造王國」，手中有一手「好牌」，就看執政者是否「善用」？

最後，台灣在這國際亂局中，要善用「水勢流動」的哲學。台灣根據國際形勢，以及其他國家對台灣的態度是否友善？台灣不會欺侮其他國家，但也不容許他國「辱台」！

台灣的處世之道，要如同「水勢流動」，水流「可強可弱」，水勢「可直可灣」，水量「可大可小」，水態「可友可敵」，這端看其他國家如同對待台灣？

（作者為教育人員）

（作者為教育人員）
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

