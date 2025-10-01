自由開講》昨日蘇聯 今日中共？

◎衛重華

中共財政部長藍佛安近期公布，中國政府債務總額已經飆升至人民幣92.6萬億元，涵蓋國債、地方法定債與地方隱性債。這一龐大數字，揭開了中共「繁榮假象」背後的真實困境：國庫早已入不敷出，中央與地方的日常運作，幾乎全靠舉債支撐。這意味著，表面強盛的紅色政權，實則正走向一條財政崩壞的死路。

其中，地方隱性債尤為致命。各地透過城投公司、融資平台暗中舉債，堆積出超過10兆的灰色金融黑洞。雖然北京推動「化債組合拳」，試圖用專項債替換舊債，降低利息支出，但國際評級機構早已警告，地方財政利息負擔急速增加，許多地方政府的資金，甚至三分之一以上要拿去「還利息」。這樣的惡性循環，並非經濟活水，而是套上枷鎖。

更嚴重的是中央本身的結構性虧空。中國的財政收入去年僅23.4萬億元，但中央收入在下撥給地方後仍需倒貼，國防、外交、「一帶一路」、以及鋪張的政治宣傳活動，全都只能靠舉債支付。評論者直言：「中央花的每一分錢都是借來的。」這樣的模式，與蘇聯解體前的場景驚人相似——表面上是軍備與外交的耀武揚威，內部卻早已被龐大債務與低效體制拖垮。

當年蘇聯，靠高油價支撐龐大國防與海外擴張，卻因經濟失衡、民生壓力與財政透支而走向崩潰。今日中國，則以房地產泡沫、新能源補貼、對外債務輸出來硬撐，當房市崩盤、出口受阻時，財政空洞無以為繼。唯一的選擇，不是加稅壓榨人民，就是瘋狂印鈔，結果要麼是社會動盪，要麼是惡性通膨。

這正是中共政權的根本矛盾：它既要維持「大國崛起」的假象，又要壓制內部民怨，最後只能用舉債拖延時間。當債務總額突破臨界點，財政體系必然崩盤，人民幣信用將被摧毀，這不是「是否會崩潰」的問題，而只是「何時崩潰」的問題。

（作者為軍人）

