自由開講》屏東資源班兩年無師資 教師節的沉重呼聲

教師節，社會各界紛紛向老師致敬、送上祝福。然而在偏鄉與小校，許多特教老師最期待的禮物卻不是鮮花與掌聲，而是「足夠的師資與資源」，讓他們能真正專心在教學與輔導上，守護每一個孩子的學習權益。

長期以來，偏鄉與小型學校的特教師資不足問題始終懸而未決。一位特教老師往往要同時負責多個學校、跨不同年級，甚至兼顧巡迴支援與行政工作；工作量不只「雙倍」，更是「多倍」。這樣的師資缺口，背後是孩子權益被稀釋、家長焦慮、老師超時超載，也讓特教老師承擔遠超過合理範圍的責任。

以屏東縣為例，甚至有學校設置資源班已經兩年，卻始終沒有正式特教老師；連要聘到具有特教專業背景的代理教師都極其困難。原本需要專業協助的孩子，只能仰賴臨時支援或非特教專長教師「勉力代打」，學習需求得不到真正落實，家長擔憂、教師無奈、學生權益被稀釋。

特教學生需要的不只是「名義上的服務」，更需要穩定、持續與專業的支持。當特教老師無法專心在一個學校、無法長期陪伴同一群孩子時，「融合教育」就淪為口號，教育正義也難以落實。

在教師節的此刻，我們要問：國家與社會能否給這群特教老師更堅實的後盾？我們需要的不只是政策宣示，而是實際行動：

補足師資：確保偏鄉與特教班級每年都有穩定的專任教師，逐步減少代課與臨時聘任比例。

合理配置：檢討跨校巡迴制度，避免一人身兼多校、多年級造成品質不穩定。

增加支持：提供偏鄉特教老師更多專業津貼、進修機會與跨專業團隊協作資源，並減少紙本作業、表件填報與無謂評鑑制度，讓老師真正回到教學現場。

補足師資與資源支持，不只是給老師的禮物，更是給孩子們一個更公平、穩定的學習環境。真正的融合教育，必須從師資穩定開始。

教師節的這份呼聲，不是抱怨，而是為了孩子的未來。願社會看見特教老師的辛勞，也看見偏鄉孩子的需要，讓「師資補足」不再只是口號，而成為實際行動──這才是送給老師與孩子們最好的禮物，也是對台灣教育最深的祝福。

（作者為屏東縣教育產業工會副理事長、資源班教師）

