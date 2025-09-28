自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》屏東資源班兩年無師資 教師節的沉重呼聲

2025/09/28 18:30

◎ 蔣辰平

教師節，社會各界紛紛向老師致敬、送上祝福。然而在偏鄉與小校，許多特教老師最期待的禮物卻不是鮮花與掌聲，而是「足夠的師資與資源」，讓他們能真正專心在教學與輔導上，守護每一個孩子的學習權益。

長期以來，偏鄉與小型學校的特教師資不足問題始終懸而未決。一位特教老師往往要同時負責多個學校、跨不同年級，甚至兼顧巡迴支援與行政工作；工作量不只「雙倍」，更是「多倍」。這樣的師資缺口，背後是孩子權益被稀釋、家長焦慮、老師超時超載，也讓特教老師承擔遠超過合理範圍的責任。

偏鄉與小型學校的特教師資不足，特教老師工作量更是「多倍」。圖為新竹縣特教班。（資料照）偏鄉與小型學校的特教師資不足，特教老師工作量更是「多倍」。圖為新竹縣特教班。（資料照）

以屏東縣為例，甚至有學校設置資源班已經兩年，卻始終沒有正式特教老師；連要聘到具有特教專業背景的代理教師都極其困難。原本需要專業協助的孩子，只能仰賴臨時支援或非特教專長教師「勉力代打」，學習需求得不到真正落實，家長擔憂、教師無奈、學生權益被稀釋。

特教學生需要的不只是「名義上的服務」，更需要穩定、持續與專業的支持。當特教老師無法專心在一個學校、無法長期陪伴同一群孩子時，「融合教育」就淪為口號，教育正義也難以落實。

在教師節的此刻，我們要問：國家與社會能否給這群特教老師更堅實的後盾？我們需要的不只是政策宣示，而是實際行動：

補足師資：確保偏鄉與特教班級每年都有穩定的專任教師，逐步減少代課與臨時聘任比例。

合理配置：檢討跨校巡迴制度，避免一人身兼多校、多年級造成品質不穩定。

增加支持：提供偏鄉特教老師更多專業津貼、進修機會與跨專業團隊協作資源，並減少紙本作業、表件填報與無謂評鑑制度，讓老師真正回到教學現場。

有些學校始終沒有正式特教老師。圖為學前特教班。（資料照）有些學校始終沒有正式特教老師。圖為學前特教班。（資料照）

補足師資與資源支持，不只是給老師的禮物，更是給孩子們一個更公平、穩定的學習環境。真正的融合教育，必須從師資穩定開始。

教師節的這份呼聲，不是抱怨，而是為了孩子的未來。願社會看見特教老師的辛勞，也看見偏鄉孩子的需要，讓「師資補足」不再只是口號，而成為實際行動──這才是送給老師與孩子們最好的禮物，也是對台灣教育最深的祝福。

（作者為屏東縣教育產業工會副理事長、資源班教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書