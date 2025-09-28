許美華頻道》醫生給鏟子志工超人的五大提醒

感謝光復前線辛苦的鏟子志工超人，這是來自洪昌宏醫師，給花蓮志工超人們的叮嚀提醒。 以9月28日中午時段的預報估算，每工作1小時應休息30分鐘，每20分鐘至少喝1杯水（240ml），避免熱傷害。

◎ 許美華

感謝光復前線辛苦的鏟子志工超人，這是來自洪昌宏醫師，給花蓮志工超人們的叮嚀提醒。

他是中國醫藥大學新竹附設醫院急診科主治醫師、新竹市特種搜救隊醫療組。

光復車站月台持續湧現大批鏟子超人，協助清理環境。（資料照）

1.1 現場氣候炎熱、潮濕，作業中需注意補充水分及休息。

以9月28日中午時段的預報估算，每工作1小時應休息30分鐘，每20分鐘至少喝1杯水（240ml），避免熱傷害。

1.2 中暑初期可能會有頭暈、噁心嘔吐、步態不穩等症狀，嚴重時甚至會昏迷。

有疑似症狀時應立即停止作業、移至陰涼處降溫、喝水，若無法改善應就醫治療。

2.1 災害現場有大量積水和淤泥，已經有許多被泥水中尖銳物割傷的案例，請務必穿著防水的厚底鞋，勿赤腳踩入水中。

2.2 若不幸受傷請立即用乾淨的水清潔傷口及包紮，若五年內沒有施打破傷風疫苗應儘速至醫療院所施打。

傷口感染常發生在受傷後3-7天，注意受傷後傷口是否有異常紅、腫、熱、痛等情形。

3. 飲食注意清潔並監測腸胃道症狀。

勿食用來路不明或是放置過久且未適當保存的補給品。

有嚴重症狀者如嘔吐、高燒建議立即送醫。

團隊內部請多洗手，作業後及如廁後務必消毒雙手杜絕糞口傳染。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各界投入復原工作，清理工作持續進行中。（資料照）

4. 水災後易發生水源性傳染病（如鉤端螺旋體、登革熱），執勤地點與過夜地點請適當消毒。

建議多帶一些防蚊液。

近期亦是流感高峰期，可以的話建議配戴口罩避免群聚感染。

若有不明原因發燒應給予隔離並就醫檢查。

5. 目前現場仍有溢流或潰堤風險，如果有發現任何異常人流、車流、豪雨、水位上升或是巨大異響，請務必提高警覺。

再次感謝在光復救災的志工們，你們都是沒有穿披風的英雄。

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

