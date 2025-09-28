自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

許美華頻道》醫生給鏟子志工超人的五大提醒

感謝光復前線辛苦的鏟子志工超人，這是來自洪昌宏醫師，給花蓮志工超人們的叮嚀提醒。 以9月28日中午時段的預報估算，每工作1小時應休息30分鐘，每20分鐘至少喝1杯水（240ml），避免熱傷害。
許美華頻道

許美華頻道

2025/09/28 19:45

◎ 許美華

感謝光復前線辛苦的鏟子志工超人，這是來自洪昌宏醫師，給花蓮志工超人們的叮嚀提醒。

他是中國醫藥大學新竹附設醫院急診科主治醫師、新竹市特種搜救隊醫療組。

光復車站月台持續湧現大批鏟子超人，協助清理環境。（資料照）光復車站月台持續湧現大批鏟子超人，協助清理環境。（資料照）

1.1 現場氣候炎熱、潮濕，作業中需注意補充水分及休息。

以9月28日中午時段的預報估算，每工作1小時應休息30分鐘，每20分鐘至少喝1杯水（240ml），避免熱傷害。

1.2 中暑初期可能會有頭暈、噁心嘔吐、步態不穩等症狀，嚴重時甚至會昏迷。

有疑似症狀時應立即停止作業、移至陰涼處降溫、喝水，若無法改善應就醫治療。

2.1 災害現場有大量積水和淤泥，已經有許多被泥水中尖銳物割傷的案例，請務必穿著防水的厚底鞋，勿赤腳踩入水中。

2.2 若不幸受傷請立即用乾淨的水清潔傷口及包紮，若五年內沒有施打破傷風疫苗應儘速至醫療院所施打。

傷口感染常發生在受傷後3-7天，注意受傷後傷口是否有異常紅、腫、熱、痛等情形。

3. 飲食注意清潔並監測腸胃道症狀。

勿食用來路不明或是放置過久且未適當保存的補給品。

有嚴重症狀者如嘔吐、高燒建議立即送醫。

團隊內部請多洗手，作業後及如廁後務必消毒雙手杜絕糞口傳染。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各界投入復原工作，清理工作持續進行中。（資料照）花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各界投入復原工作，清理工作持續進行中。（資料照）

4. 水災後易發生水源性傳染病（如鉤端螺旋體、登革熱），執勤地點與過夜地點請適當消毒。

建議多帶一些防蚊液。

近期亦是流感高峰期，可以的話建議配戴口罩避免群聚感染。

若有不明原因發燒應給予隔離並就醫檢查。

5. 目前現場仍有溢流或潰堤風險，如果有發現任何異常人流、車流、豪雨、水位上升或是巨大異響，請務必提高警覺。

再次感謝在光復救災的志工們，你們都是沒有穿披風的英雄。

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書