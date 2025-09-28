自由電子報
名家分享～陳弱水》始於雍正的教師節由來 （舊文修訂新刊）

台灣有個9月28日的孔子誕辰紀念日暨教師節，追源溯始，是出於雍正的諭旨。這個節日讓舉國之眾以為我們真的知道孔子是哪天出生的，論其合理性，恐怕還不如天公生日、觀世音菩薩誕辰，因為我們至少知道天公和觀世音不是世間的人。
名家分享

2025/09/28 10:30

◎ 陳弱水

教師節的法定名稱是「孔子誕辰紀念日」，這個節日是怎麼來的？

教師節的法定名稱是「孔子誕辰紀念日」。圖為新北市2023年舉辦孔子誕辰釋奠禮暨教師節敬師禮，現場掛起12公尺的巨幅孔子像。（資料照）教師節的法定名稱是「孔子誕辰紀念日」。圖為新北市2023年舉辦孔子誕辰釋奠禮暨教師節敬師禮，現場掛起12公尺的巨幅孔子像。（資料照）

先說答案：是雍正皇帝訂的。

雍正下令「孔子誕辰俱應致齋」 後成教師節

雍正五年（1727）二月七日，皇帝下令，以8月27日為「至聖先師孔子誕辰」，以後每年這一天，「內外文武各官以及軍民人等，俱應致齋一日」，這道諭旨並納入法律。如何「致齋」呢？則是「不理刑名，禁止屠宰」。

「不理刑名」指官府不處理刑罰事務；以禁屠來表達紀念，是佛教的影響，唐代每年的禁屠日（包括禁止捕魚）就非常多。

雍正怎麼知道孔子生在8月27日？這是金元之際的孔子裔孫孔元措（1182-1251）說的。孔元措距離孔子已有1700年，他的根據何在，無從得知，只能推測這是孔家內部的傳說。（《孔氏祖庭廣記》卷八、九）

承襲清朝 中國國民黨於1934年明訂為教師節

進入20世紀，中國國民黨中常會於1934/7/6把8月27日明訂為孔子誕辰，後來又以此為教師節，這是承襲清朝，只是直接以夏曆為新曆。想把兩千五百年前的一個日子「換算」成公曆（即新曆），是相當麻煩的，尤其孔子的生年也不確定，直接採用舊曆的日子不失為簡便之途。

台北市孔廟舉辦孔子誕辰釋奠禮，圖為佾生跳起八佾舞祭孔。（資料照）台北市孔廟舉辦孔子誕辰釋奠禮，圖為佾生跳起八佾舞祭孔。（資料照）

但把孔子誕辰放在8月27日出現了一個問題，這時正值暑假，學校沒人，在此時紀念，對至聖先師和當前的老師都不夠敬意。1950年，台灣出現了改訂孔子誕辰的想法，最後由台灣省立師範學院（現台師大）國文系程發軔教授「算出」孔子生時的8月27日相當於公曆9月28日

學者算出 孔子生日827相當於公曆928

如果不必依照嚴格的證據法則，學者是很多能的。元代有一位程復心（1257-1340）還算出過孔子的生辰八字，據說他生於申時。（學海類編本《孔子論語年譜》頁44）

在21世紀的台灣，合理性重不重要，就要大家自己想想了。圖為立法院會通過國眾黨團提出的「紀念日及節日實施條例草案」，新增「4+1」天國定假日。（資料照）在21世紀的台灣，合理性重不重要，就要大家自己想想了。圖為立法院會通過國眾黨團提出的「紀念日及節日實施條例草案」，新增「4+1」天國定假日。（資料照）

總而言之，台灣有個9月28日的孔子誕辰紀念日暨教師節，追源溯始，是出於雍正的諭旨。這個節日讓舉國之眾以為我們真的知道孔子是哪天出生的，論其合理性，恐怕還不如天公生日、觀世音菩薩誕辰，因為我們至少知道天公和觀世音不是世間的人。至於在21世紀的台灣，合理性重不重要，就要大家自己想想了。這已經不是個別節日的問題，而涉及公共文化的基本品質，乃至我們的安危與前途。

今日台灣 節日合理性與否 更是公共文化乃至安危問題

關於孔子誕辰，還躲了一個bug。中國大概要到魏晉南北朝才有生日的概念，這應當是外來的影響，特別是佛誕日。直到唐代，一般祝壽都不在生日，而是依託於節令活動，如冬至、元旦、元宵、重陽。韓愈和家人替奶媽祝壽的情景是這樣的：「時節慶賀，輒率婦孫列拜進壽」。（〈乳母墓銘〉）宋代生日觀念才比較明顯，但節令進壽還是很普遍。孔子生日對他自己恐怕毫無意義。

（作者為歷史學家）

本文經授權轉載陳弱水臉書

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書