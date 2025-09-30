自由電子報
自由開講》媽媽市長拒絕午餐補助 龍井15里長怒難平

2025/09/30 09:00

◎ 楊智強

日前，台中市龍井區公所召開擴大區務會報，本該是市府與地方溝通的平台，卻傳出16里中有15位里長集體缺席，用最沉重、最直接的方式表達對台中市政府的不滿與抗議。里長們的怒火，來自於市府以「公平性」為由，阻擋台中發電廠補助多項社會福利，如龍井區國小營養午餐免費。

台中龍井區里長集體缺席區務會報，抗議盧秀燕延宕建設。（資料照，里長提供）台中龍井區里長集體缺席區務會報，抗議盧秀燕延宕建設。（資料照，里長提供）

缺席里長痛批市政府動輒以整體發展、通盤檢討婉拒地方所需，僅在數字遊戲中粉飾「幸福城市」政績。龍井區學童長期生活在工業污染、交通危機下，每一次真正的福利提案，都換來冷冷一紙公文或盧市府充耳不聞。這不是什麼政策理性，而是赤裸裸的資源剝奪。

無論國營事業或民間企業、宗教團體補助，已普遍存在於當今多元社會當中，取決於捐助單位的資源有限，而其分配自然難以覆蓋全市，不可能做到雨露均霑，堅持齊頭式平等反而剝奪了地方向善行動的可能性，也有礙基層學童的實質受惠。例如，台積電在廠區周邊設立文教基金會，資助在地學校與學生。難道市府也要以「非全市補助」為由，要求這些企業或團體停止善舉嗎？

龍井居民長期忍受台中火力發電廠燃煤空污。（資料照，龍井區麗水里長陳耀墩提供）龍井居民長期忍受台中火力發電廠燃煤空污。（資料照，龍井區麗水里長陳耀墩提供）

台中市教育局強調政策推動需兼顧「一致性、延續性及教育公平性」，否則恐引發資源分配爭議，這番話看似冠冕堂皇，實則似是而非的謬論。 難道所謂「公平性」，是無視龍井居民長期忍受發電廠污染所付出的代價？難道盧市府的政策一致性，是將所有地方的回饋方案一律抹殺，不分青紅皂白？這不僅是行政部門的顢頇，更是對地方政治生態的粗暴介入。

資源的有效運用，應是基於實質需求與公平正義，而非抑制性的齊頭式平等。拒絕這筆補助，不僅犧牲了龍井學童和居民福利，更將市府與地方民意推向對立，顯示決策上的短視與缺乏彈性，絕非市民之福。15位里長集體缺席的背後，是地方基層最真實的怒吼，盧市府若繼續置若罔聞，最終必將付出沉重的政治代價。

（作者為國小教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

