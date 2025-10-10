自由開講》羞辱與玫瑰 龍應台書寫中的話語暴力與啟蒙迷戀

◎ 劉哲廷

龍應台的散文，像一種被修剪得很完美的玫瑰花束。外表芬芳、莖筆直，卻藏著一層鋒利的荊棘。讀她的文字，很容易被香氣迷住，忽略手指正在流血。從《野火集》的怒斥，到《目送》的溫柔批評，她的招數始終如一：先讓你感到羞愧，再用愛的語氣把你抱回來。這就是她的修辭公式－－羞辱／救贖。

龍應台的散文，像一種被修剪得很完美的玫瑰花束。（資料照）

這種語言在日常裡並不陌生。像老師當著全班的面罵你「不努力」，轉頭卻拍著你肩膀說「老師是為你好」；或是爸媽先數落你一通，最後補一句「我們罵你是愛你」。前半段讓你低頭，後半段讓你不敢反抗，因為那份「愛」是有條件的－－接受規範，才能換回溫情。龍應台只不過把這種家長式權威，寫成了優雅的散文。

在《野火集》裡，她回到台灣，看見髒亂、吵雜、沒禮貌的街景，開火的對象不是歷史與制度，而是「人民」。她把庶民塑造成「需要被糾正的孩子」，而自己是那位受過德國訓練、代表文明的母親。這不是陪伴，而是管教；不是和你一起整理家，而是站在門口指著你手上的掃帚說，你連握姿都不對。

這種視角像極了蔣式時代的「愚民教育」，只是換了更文藝的包裝。它把結構性問題轉化為個人的道德缺失，把社會的混亂解釋成「你們不夠文明」。這種指控的力量很大，因為它假設了說話者永遠站在高處，既是法官，又是救世主。

《大江大海一九四九》看似溫柔，實際上延續了同樣的權力距離。她寫逃難者的眼淚與孤獨，把歷史的暴力變成命運的悲劇。哭泣的母親與飄泊的父親很動人，但那些政治犯的牙齒與鮮血卻被避開了。當權力的殘酷被沖淡成「不得不」的選擇，讀者流淚的同時，也失去了對壓迫機制的清晰感。

到了《目送》，這套語言進入了家庭。她要孩子有禮貌、有教養，要求溫柔但不軟弱，堅定又含蓄。這看似家教，其實是一套日常規訓－－像在餐桌上規定你該怎麼坐、怎麼夾菜，直到你自己開始覺得那才是「自然」。傅柯稱之為「微觀權力」：不靠警棍與法律，而用生活細節訓練你的身心。可怕的是，你還會感謝這份訓練，因為它披著愛的外衣。

她的話語遺產，今天被「藍白」政黨用得更加純熟。他們先在媒體上羞辱反對者，說你是「無知」、「獨裁」，再以受害者的姿態伸手要你加入－－「我們才是民主的守門人」。這種套路，從龍應台的書房一路走進立法院，從散文變成選戰文宣，語氣沒變，只是更快、更狠、更不容反駁。

立法院「藍白」政黨立委，自詡是「民主的守門人」。（資料照）

龍應台不是惡意的，她的真誠與痛苦讓這套語言更難拆解。問題在於，當一種話語能讓被羞辱的人懷著感激離開現場，它就成了最精緻、最牢固的控制方式。

要走出這種語言，我們需要一種新的情感倫理－－不以羞辱換取救贖，不以文化優越包裝權力。我們不需要再被教導如何成為「文明人」，而是有人能坐下來，聽我們的粗糙、矛盾與混亂，而不急著替我們修剪成花束。

因為文明，不該是被別人遞來的玫瑰，而是我們自己在疼痛的土壤裡長出的東西。

（作者為詩人、自由工作者）

