自由開講》優先救災 傅氏夫婦請停止政治操作

◎ 李立聖

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤，洪水傾瀉造成嚴重死傷，許多家庭在一夕之間破碎。此刻災民亟需救援、安置與重建，社會各界也都期待政府展現行動，減輕民眾的痛苦。然而，令人失望的是，我們卻看到部分政治人物第一時間的反應，不是全力救災，而是忙於推卸責任、挑動藍綠對立。

勘災又提責任歸屬，行政院長卓榮泰（右三）怒回傅崐萁（右二）「大家都在救」。（資料照）

傅崐萁委員與花蓮縣長徐榛蔚，身為民代與父母官，理應以災民安危為最高優先。災害發生後，中央與地方都應該緊密合作，把所有資源集中於救援與安置，而不是在媒體前互相攻擊，將焦點放在政治算計。這樣的態度，不僅無助於災情控制，更是對亡者與家屬的不敬。

尤其傅崐萁委員才剛剛躲過罷免危機，本應更加謙卑，珍惜人民所給予的機會。他應該用行動證明自己能夠成為花蓮的守護者，以實績回應選民的期待。然而，在這場大災難面前，他卻再度陷入政治口水與烏賊戰，不僅讓社會遺憾，也進一步折損了他作為民代的正當性。

立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚日前現身勘災，被網友發現兩人腳上雨鞋「乾淨到發亮」。（資料照，取自Threads）



災害不分藍綠，生命沒有顏色。當災民流離失所、家屬痛失親人，政治人物的首要責任不是辯護與攻擊，而是守護與扶持。政黨攻防與責任檢討當然重要，但應在救災告一段落後再行檢視，而不是在災民最需要幫助的此刻玩弄權謀。

呼籲傅崐萁委員與縣長徐榛蔚：請放下政治操作，真正走進災區，與人民站在一起。唯有把災民的需求擺在最前線，才算得上盡到公職本分，也才是對花蓮人最起碼的尊重，更是對得起花蓮人民過去對你們的支持。

（作者為社工師、政治工作者）

