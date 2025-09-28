自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》優先救災 傅氏夫婦請停止政治操作

2025/09/28 11:30

◎ 李立聖

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤，洪水傾瀉造成嚴重死傷，許多家庭在一夕之間破碎。此刻災民亟需救援、安置與重建，社會各界也都期待政府展現行動，減輕民眾的痛苦。然而，令人失望的是，我們卻看到部分政治人物第一時間的反應，不是全力救災，而是忙於推卸責任、挑動藍綠對立。

勘災又提責任歸屬，行政院長卓榮泰（右三）怒回傅崐萁（右二）「大家都在救」。（資料照）勘災又提責任歸屬，行政院長卓榮泰（右三）怒回傅崐萁（右二）「大家都在救」。（資料照）

傅崐萁委員與花蓮縣長徐榛蔚，身為民代與父母官，理應以災民安危為最高優先。災害發生後，中央與地方都應該緊密合作，把所有資源集中於救援與安置，而不是在媒體前互相攻擊，將焦點放在政治算計。這樣的態度，不僅無助於災情控制，更是對亡者與家屬的不敬。

尤其傅崐萁委員才剛剛躲過罷免危機，本應更加謙卑，珍惜人民所給予的機會。他應該用行動證明自己能夠成為花蓮的守護者，以實績回應選民的期待。然而，在這場大災難面前，他卻再度陷入政治口水與烏賊戰，不僅讓社會遺憾，也進一步折損了他作為民代的正當性。

自由開講》優先救災 傅氏夫婦請停止政治操作立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚日前現身勘災，被網友發現兩人腳上雨鞋「乾淨到發亮」。（資料照，取自Threads）

災害不分藍綠，生命沒有顏色。當災民流離失所、家屬痛失親人，政治人物的首要責任不是辯護與攻擊，而是守護與扶持。政黨攻防與責任檢討當然重要，但應在救災告一段落後再行檢視，而不是在災民最需要幫助的此刻玩弄權謀。

呼籲傅崐萁委員與縣長徐榛蔚：請放下政治操作，真正走進災區，與人民站在一起。唯有把災民的需求擺在最前線，才算得上盡到公職本分，也才是對花蓮人最起碼的尊重，更是對得起花蓮人民過去對你們的支持。

（作者為社工師、政治工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書