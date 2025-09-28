自由電子報
自由開講》從SUPER教師被投訴 論「校園濫訴」恐劣幣逐良幣

2025/09/28 08:30

◎ 楊智強

傳統社會上，老師的角色總被賦予崇高的期待，他們是引領孩子走向未來的燈塔。然而，當前台灣的校園，這座燈塔的光芒正被一股名為「濫訴」的陰霾所籠罩。這股寒風不僅吹熄了許多老師的教育熱情，更讓他們對自己的職業感到心灰意冷。

全國教育產業總工會日前偕同被害教師共同舉行「終結校園濫訴」記者會，指控「校園事件處理會議」（校事會議）已淪為濫訴大平台。（資料照）全國教育產業總工會日前偕同被害教師共同舉行「終結校園濫訴」記者會，指控「校園事件處理會議」（校事會議）已淪為濫訴大平台。（資料照）

隨著人權意識高漲，投訴管道日益暢通。原應成為維護校園正義的機制，卻因濫訴失控，讓不少盡責、有熱忱的教師，不堪壓力而選擇離開教職。媒體報導近期一位曾獲全國SUPER教師獎、服務二十三年的老師，學生因抽菸被抓到可能會被記過。

為了體恤學生不留下污點，老師選擇僅讓其罰站反省，卻遭惡意投訴。結果一連串校事會議調查，折磨半學期之久。最終雖證明清白，卻也耗盡教師的心力與熱情。失望之餘，他選擇調離學校，勸誡女兒不要當老師，只想趕快退休，脫離杏壇。

這並非個案，濫訴文化不僅耗費了老師大量的時間與心力，更嚴重侵蝕教師專業自主性。現場老師們為了自保，不得不將重心從教學創新與學生輔導，轉移到應付各種防禦作為。與其備課，不如研究如何避免法律糾紛。原本應該辦學的校園，陷入「辦案」高峰。在這樣一個充滿猜忌與戒備的環境中，老師們如何能全心全意投入教育？又如何能真正成為學生的引路人？

今年全國超級教師獎頒獎典禮20日舉行，教育部長鄭英耀表示解決校園濫訴問題，擬修法處理匿名投訴。（資料照）今年全國超級教師獎頒獎典禮20日舉行，教育部長鄭英耀表示解決校園濫訴問題，擬修法處理匿名投訴。（資料照）

教育部坦承，校園投訴案件多屬匿名，現階段擬優先停止處理匿名舉報，並嘗試增聘行政人力分擔壓力。但現場教師更期盼，能有明確的體制改革與平衡，包含合理申訴機制、舉證責任歸屬、濫訴處罰及教師心理諮商等配套，重建更完善的教師申訴與保障機制。

唯有還給教師尊嚴，把專業交給專業，家長的關心才能成為助力，而非讓每一份愛都變成傷害。教育是國家的未來，老師是教育的基石。如果我們無法保護好老師，就等於放棄了我們的下一代。

筆者在此誠摯呼籲教育部能正視當前「校園濫訴」的悲歌，並採取果斷行動，讓老師們的教育熱情不再被消磨，讓校園能重新找回信任與希望的光芒。

（作者為教育部中央教師申訴評議委員）

