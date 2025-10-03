自由開講》美國主張「未定論」挺台灣人的台灣

◎陳啟濃

美國在台協會發言人近日以答覆媒體的方式表達「台灣地位未定論」，是因為中共在九三閱兵勾結北韓、俄羅斯的勢力，公然挑戰以美國為主導的民主國家陣營，而台灣因為地理位置重要，是美國不可或缺的戰略夥伴。

中共9月3日在北京舉行閱兵，俄羅斯總統普廷（左起）、中國國家主席習近平和北韓領導人金正恩，共同在北京天安門城樓亮相。（美聯社檔案照）

中共一直宣稱台灣是中國不可分割的領土，而且也用聯合國2758號決議文，作為台灣不能參加 聯合國的理由。「2758號決議文」其實是中共政權取代蔣介石政權成為中國在聯合國的唯一代表，跟台灣一點關係也沒有。

另外從來沒有歷史文件簽署台灣歸屬於哪一個國家或哪一個政權，蔣介石政權當時是在美軍太平洋司令的委託下來託管台灣，只是後來中國政權丟了，蔣介石才把所有軍民遷到台灣來。而美國當時也要借重蔣介石的力量對抗共產黨，中華民國就一直留在台灣。日本從來沒有跟中華民國簽任何歸還台灣的文件，法理地位上台灣就是台灣人的台灣。

不管認同中華民國或是主張台灣獨立，其實都只是一個程序或名義之爭，無損於台灣就是一個獨立國家的地位。這是跟中國國民黨主張的「一個中國」有著截然不同的國家認同，所謂「一個中國」其實是要讓中華人民共和國併吞台灣找出一個合法的理由，這是一種違背民主的投降主義。

美國在台協會代表美國政府發言，表達「台灣地位未定論」。（資料照）

美國在台協會當然就是代表美國政府的發言，日本投降離開台灣後，美國就一直以實質的方式支持台灣的生存，台灣跟美國是唇齒相依的利害關係。台灣發展民主也都是靠美國的背後推動支持，美國絕不可能放棄台灣讓專制中共的力量進來。沒有美國，台灣走不到今天的地步，疑美仇美都是昧於歷史事實，更是在為中共排除台灣的美國奧援。

（作者為政治評論員）

