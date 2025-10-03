自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》美國主張「未定論」挺台灣人的台灣

2025/10/03 08:00

◎陳啟濃

美國在台協會發言人近日以答覆媒體的方式表達「台灣地位未定論」，是因為中共在九三閱兵勾結北韓、俄羅斯的勢力，公然挑戰以美國為主導的民主國家陣營，而台灣因為地理位置重要，是美國不可或缺的戰略夥伴

中共9月3日在北京舉行閱兵，俄羅斯總統普廷（左起）、中國國家主席習近平和北韓領導人金正恩，共同在北京天安門城樓亮相。（美聯社檔案照）中共9月3日在北京舉行閱兵，俄羅斯總統普廷（左起）、中國國家主席習近平和北韓領導人金正恩，共同在北京天安門城樓亮相。（美聯社檔案照）

中共一直宣稱台灣是中國不可分割的領土，而且也用聯合國2758號決議文，作為台灣不能參加 聯合國的理由。「2758號決議文」其實是中共政權取代蔣介石政權成為中國在聯合國的唯一代表，跟台灣一點關係也沒有。

另外從來沒有歷史文件簽署台灣歸屬於哪一個國家或哪一個政權，蔣介石政權當時是在美軍太平洋司令的委託下來託管台灣，只是後來中國政權丟了，蔣介石才把所有軍民遷到台灣來。而美國當時也要借重蔣介石的力量對抗共產黨，中華民國就一直留在台灣。日本從來沒有跟中華民國簽任何歸還台灣的文件，法理地位上台灣就是台灣人的台灣。

不管認同中華民國或是主張台灣獨立，其實都只是一個程序或名義之爭，無損於台灣就是一個獨立國家的地位。這是跟中國國民黨主張的「一個中國」有著截然不同的國家認同，所謂「一個中國」其實是要讓中華人民共和國併吞台灣找出一個合法的理由，這是一種違背民主的投降主義。

美國在台協會代表美國政府發言，表達「台灣地位未定論」。（資料照）美國在台協會代表美國政府發言，表達「台灣地位未定論」。（資料照）

美國在台協會當然就是代表美國政府的發言，日本投降離開台灣後，美國就一直以實質的方式支持台灣的生存，台灣跟美國是唇齒相依的利害關係。台灣發展民主也都是靠美國的背後推動支持，美國絕不可能放棄台灣讓專制中共的力量進來。沒有美國，台灣走不到今天的地步，疑美仇美都是昧於歷史事實，更是在為中共排除台灣的美國奧援。

（作者為政治評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書