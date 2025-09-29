自由電子報
林健正專區》南科四期與國家生態植物園區

林健正

林健正

2025/09/29 11:20

◎ 林健正

沙崙農場：從生態危機到產業與保育的平衡點

近日南科四期計畫引發激烈爭議。高雄、台南與中華鳥會聯合聲明，呼籲政府暫停相關程序，主張重啟以科學證據為基礎、資訊透明且納入公民監督的評估機制。他們憂心，若無具體保育措施即貿然開發，將對生態造成不可逆傷害。然而，在地居民與產業界人士多數支持南科四期，認為台積電及半導體產業的用地需求攸關台灣國際競爭力。這種看似對立的立場，實則蘊含契機：能否在產業發展與生態保育間，找到共榮雙贏的解決方案？

一片西瓜田一望無際，至少150公頃。（作者提供）一片西瓜田一望無際，至少150公頃。（作者提供）

從糖業廢地到生態危機

沙崙農場的歷史是一部轉型縮影。過去作為車路墘糖廠（今仁德糖廠）的甘蔗原料區，每年十月底、十一月初「廍動」，至隔年三、四月間，糖廠開工與甘蔗採收時，土地裸露長達半年，風沙飛揚，沙丘堆積，「沙崙」地名由此而來。加入WTO後，台灣製糖業受衝擊，台糖僅保留善化與虎尾糖廠，作為仁德糖廠甘蔗原料區的沙崙農場因此閒置。

沙崙農場的砂質土壤滲水性佳。（作者提供）沙崙農場的砂質土壤滲水性佳。（作者提供）

這片土地雖無典型工業褐地污染問題，卻因產業結構變遷而棄置，其再利用挑戰與「褐地」概念異曲同工。台糖曾嘗試平地造林或牧草栽植，但因一林區一樹種導致生態單調，或效益不足而失敗。目前，土地多出租予農民種植西瓜與鳳梨。

然而，此耕作模式帶來新危機。大量農藥與除草劑污染土壤與水源，破壞生態鏈；為滅鼠投放的毒藥，經食物鏈危害以鼠為食的猛禽，尤其是瀕危的草鴞。我們必須認清，甘蔗原料區並非草鴞的原始棲息地，現今一望無際的鳳梨與西瓜田更因農藥與毒鼠藥的大量使用，成為草鴞保育及生態多樣性的致命威脅。

瓜農可以讓土壤浸水，可見用水量之大。（作者提供）瓜農可以讓土壤浸水，可見用水量之大。（作者提供）

筆者在交大台南校區成立初期，親見校區周邊瓜農於採收前一天仍大量噴灑農藥，自此不再購買當地西瓜。這段經歷凸顯，沙崙農場即便不開發，亦非理想的自然狀態，而是陷入粗放耕作與環境破壞的惡性循環。

轉危為機：生態翻轉的契機

南科四期不應僅是產業擴張，而應成為生態翻轉的契機。沙崙農場的未來，不該侷限於「全面開發」或「完全保留」的二元選項，而應探索產業與生態並存的典範。

抽大量的地下水。（作者提供）抽大量的地下水。（作者提供）

我們建議，南科四期在規劃產業用地時，同步設立150至200公頃的「國家生態植物園區」，並劃設30至50公頃的草鴞核心棲地與展示館。相較於當前破壞生態的農耕模式，「國家生態植物園區」才是草鴞保育及平地造林爭議的真正解決方案，透過科學規劃與棲地復育，重建生物多樣性並保護瀕危物種。如此，南科四期不僅回應保育爭議，更將沙崙農場從糖業廢地轉型為永續發展的示範場域，實現產業與生態的雙贏。

具體行動方案

要實現這一願景，決策者需採取具體行動，而非空泛口號。首先，在制度保障上，建議台糖將「國家生態植物園」用地捐贈或信託予國家，建立公益信託機制，由中央政府依「環境保護公益信託許可及監督辦法」負責設立與管理，落實法定審查、長期公益及專業監管。信託監察人及公開透明的外部審查平台，能有效防止利益糾葛與目的偏離。同時，建立「三方協商平台」，讓居民、NGO與專家學者長期參與決策監督，強化管理專業性及社會公信力，確保政策實施過程的完整公開透明，全面守護生態與社會的永續價值。

灌溉用水又添加各種不同的肥料。（作者提供）灌溉用水又添加各種不同的肥料。（作者提供）

在功能規劃上，植物園應具備教育、研究與保育功能，不應淪為人為公園景觀的營造，而是要承擔草鴞復育、生物多樣性維護與環境教育責任，成為全國性示範場域。產業開發區則應導入生態友善與綠建築理念，透過綠廊連接、雨水管理與低衝擊開發設計，展現與國際接軌的企業社會責任。

理性對話取代對立

南科四期的最大爭議，在於沙崙農場的生態衝擊，尤其是草鴞棲地保護。社區居民生於斯、長於斯，其參與不可或缺，任何繞過居民的決策都將失去正當性。同時，鳥會等公民團體應從單純反對轉為與社區對話、與政府協作的角色。

在台南交大光電學院設校之初，就對瓜農用這種方法種西瓜，深以為憂。（作者提供）在台南交大光電學院設校之初，就對瓜農用這種方法種西瓜，深以為憂。（作者提供）

唯有透過對話與協商的民主機制，任何一方都不應凌駕於他方，才能找到符合社會期待的解決方案。政府應視反對聲音為完善計畫的契機，而非阻力；公民團體也應將抗爭轉化為共同治理的力量，而非視產業發展為絕對破壞。

結語：從廢墟走向新生

當沙崙農場從廢棄的甘蔗原料區轉型為產業與生態並存的地標，它承載的不僅是高鐵特定區空間轉型、土地活化與再利用的故事，更是國家在產業升級與環境保育之間，走出零和思維、追求共榮未來的見證

可見農藥噴灑程度。（作者提供）可見農藥噴灑程度。（作者提供）

「國家生態植物園區」不僅解決草鴞保育與平地造林的爭議，更為南科四期開啟一條新的道路，使其不僅是科技產業聚落，更成為全球首座融合產業、教育與生態保育的「生態科學園區」，讓台灣在全球智慧永續城市競爭中，留下獨特且令人尊敬的印記。

（作者為國立陽明交通大學退休教授、台灣產業科技推動協會副理事長）

