自由開講》馬太鞍溪堰塞湖災難：國賠責任在地方 不在中央

9月23日，花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，截至9月27日上午，中央災害應變中心統計：已造成15人死亡、7人失聯、78人受傷，其中佛祖街與敦厚路傷亡最為慘重。

根據中央災害應變中心27日上午8時統計，馬太鞍溪堰塞湖溢流造成15死、7失聯、78人受傷，搜救人員共救出711人。（記者鄭景議翻攝）

這場災難原是天災，卻因地方政府的怠惰與冷血，最終釀成重大人禍。筆者為居住光復兩年多，從臺大畢業自願到偏鄉任教的教師，親眼看見災後慘況，更難接受地方政府的推諉與卸責。

花蓮立委傅崐萁指責中央，但林業及保育署早已進行潰壩模擬與風險評估，並派員空降架設監測儀器，不定時更新數據。9月22日上午7點，農業部更發布「紅色警戒」，要求花蓮縣政府「立刻強制撤離」。

依《災害防救法》第24條，地方政府具備強制撤離權責，必須依風險狀況採取措施。花蓮縣府卻拖延不作為，直到溢流後才將應變中心由二級提升為一級。根據資料，14位罹難者所在位置，全在中央明確要求撤離的範圍內，若縣府及早行動，悲劇本可避免。

然而，國民黨花蓮縣議會黨團卻在24日聲稱：「中央錯估情勢，應負最高標準國賠。」這種說法，完全顛倒責任。依《國家賠償法》，要成立國賠，必須證明相關政府機關或公務員在執行職務時有「不法行為」或「管理疏失」，導致人民權利受損。回顧16年前莫拉克颱風，小林村遭滅村，造成逾460人死亡。

法院判決指出，原高雄縣政府未落實強制撤離，違反上級長官命令，屬於重大疏失，最終判處國賠3,200萬元。這正是司法明白指出：國賠的責任在於地方政府怠於撤離，而非中央政府。

今日馬太鞍溪災難，中央早已多次示警、召開會議、提供數據；反觀花蓮縣政府，縣長在9月18日出訪日韓，22日晚間才在內政部長催促下匆忙返台，並於災前維持「二級開設」，直到災後才升為「一級」。9月19日專家會議，縣府竟無人實體出席，顯見其消極態度。災後縣長甚至在瑞穗生命園區聲稱「都有廣播通知」，卻被罹難者家屬當場打臉：他與鄰居根本未接獲通知，最後眼睜睜失去母親。這樣的怠惰與甩鍋，才是真正的不法與疏失。

母親罹難的劉先生向花蓮縣長徐榛蔚（左）抱怨說，23日都沒有人通知需要撤離。（資料照）

而《災害防救法》第24條：地方政府必須強制撤離；《刑法》第129條：公務員廢弛職務致生災害者，處一年以上七年以下有期徒刑；《公務員懲戒法》第2條：監察院得調查並提出糾舉、彈劾。若要談「不法行為」與「管理疏失」，該調查與究責的，正是花蓮縣政府與縣長徐榛蔚，而不是中央。

縣府一再拖延，錯失撤離時機；縣長在災前出訪，災後卻推諉卸責；政客則冷血操弄災民血淚為選票。這已不再是單純的天災，而是責任逃避的人禍。

（作者為教師）

