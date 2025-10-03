自由電子報
自由開講》假照片時代的免疫力：數位識讀教育的重要性

2025/10/03 10:00

◎蕭錫惠

近年來，美圖、AI修圖、深偽（deepfake）技術盛行，任何一張照片都能被改造成接吻、擁抱、甚至更多親密或荒謬的場景。雖然我們知道這不是真的，但卻無法阻止它們在網路上瘋傳、造成誤解。許多人呼籲立法防堵，可是實務上，我們早已將成千上億張照片上傳到臉書、Google，資料早已散落在雲端。立法再嚴格，也難以阻止匿名帳號、海外平台、或瞬間生成的AI假圖。

Threads平台近來流傳一段總統、副總統親密接觸的影像，很明顯是利用AI生成的深偽（deepfake）影像假訊息。（資料照）Threads平台近來流傳一段總統、副總統親密接觸的影像，很明顯是利用AI生成的深偽（deepfake）影像假訊息。（資料照）

事實上，這和「謊言」一樣：我們無法禁止別人說謊，只能提高社會的免疫力。數位時代的免疫力就是——數位識讀教育。

數位識讀教育的第一步，是培養「識假能力」。看到驚悚的照片或影片，不要立刻相信，而是檢查光影是否合理、比例是否失真，甚至用反向圖片搜尋驗證真偽。第二步是養成「理性懷疑」的態度：不因為喜歡或討厭某個人物，就立刻相信對他不利的影像。第三步則是「媒體素養」，理解新聞、廣告、謠言的差異，知道演算法會把我們困在同溫層。最後，還要有基本的「法律與倫理意識」，明白散布假圖可能觸法，尊重他人肖像權。

我們無法阻止假照片滿在網路上瘋傳，但是數位時代的免疫力就是——數位識讀教育。（路透資料照）我們無法阻止假照片滿在網路上瘋傳，但是數位時代的免疫力就是——數位識讀教育。（路透資料照）

當然，政府仍然需要推動立法，要求平台快速下架惡意深偽內容；但更關鍵的是長期投資教育，從國中、高中開始，把媒體識讀納入課程，讓下一代學會驗證資訊、批判思考，不再被假照片牽著走。

假訊息的最大威脅，不是技術，而是人們不經思考就相信、就轉傳。唯有建立全民的數位免疫系統，讓社會集體變得更聰明、更冷靜，才能在假照片滿天飛的時代，守住真相與理性。

（作者為自由撰稿人）

