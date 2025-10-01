自由電子報
自由開講》 交通活化石：公館圓環的價值重構

2025/10/01 09:30

◎ 彭軍皓

公館圓環拆除工程業已完成，這個被視為「高事故率熱點」的路口，同時也記載著百年來城市交通演變的歷史。從1920年代的萬新鐵路留下來的路廊輪廓，到戰後的圓環與基隆路高架，再到1990年代的捷運新店線與公車地下道，層層堆疊成一座罕見的「五鐵共構」立體化的交通史。它不是單一時代的道路工程，而是經濟導向、車本主義、大眾運輸、人本訴求等交通哲學相互覆寫的現場，因此更像一塊可閱讀、可教學、可被轉譯的「交通活化石」。

公館圓環記載著百年來城市交通演變的歷史，公車專用地下道即將填平。（資料照）公館圓環記載著百年來城市交通演變的歷史，公車專用地下道即將填平。（資料照）

遺憾的是，市府把公館圓環化約為「事故熱點」，以路口安全改善為唯一理由，啟動拆環並填平地下道。這種以工程效率及交通數據壓過文化敏銳度的決策邏輯，忽略了兩個基本問題：第一，公館圓環所位處的是整個南區門戶的城市入口，其文化記憶、景觀意象與社區脈絡，遠非一紙路口模擬可以涵蓋；第二，目前的方案欠缺系統性的文化與景觀影響評估，未將「如何保存並轉譯這段交通史」納入決策過程。把城市當作只需「清空→重畫」的施工基地，結果就是在安全與效率的名義下，持續將歷史抹除。

我們不能否認安全的迫切，但安全與保存並非二選一。圓環的高風險，主要來自導引不清、機車動線與左轉衝突等治理問題，而非「圓環」本身的原罪。民團一直都有以低成本、可逆性高的「現代圓環」（明確讓路規則、槽化島縮小轉彎半徑、外側直行優先、庇護島與退縮行穿線、差別化號誌）先行試辦、再用數據決策的先例。以可逆取代不可逆，以實證取代想像，才是負責任的風險治理。

更何況，車行地下道賦予公車A型路權，以高鐵、捷運同級的優先行駛權，穿過尖峰時段最容易壅塞的路口之一，卻成為這次拆除事件中最無辜的犧牲者。若單以結構問題、支撐不足為由將之填平，等於放棄把地下動線轉化為人本通行與交通廊道的契機，更使台北市大眾運輸導向政策大幅倒退。在一個自稱邁向淨零與步行友善的城市，我們不該讓「一次性拆除」累積成「長期治理失靈」。

回看台北近年的兩個截然不同的拆除工程，對比會更顯清楚：柯文哲市府拆除忠孝橋引道，帶出的是完整的「西區門戶計劃」藍圖；蔣萬安市府拆掉公館圓環，後續呢？是以南區門戶為尺度的整體規劃，還是「撤了一個環」，再用更多的話術去「圓」她？

公館圓環可以透過「南區門戶」的整合被重新論述與定義。圓環不只服務當地居民，它連接永和、文山、新店，是跨縣市移動的重要節點，亦緊鄰蟾蜍山聚落，承載社會關係與地方身份。市府決策過程中少了文化與景觀的影響評估，等於在城市入口刪去一整頁的集體記憶。城市的成熟，不在於能多快拆掉一個複雜路口，而在於是否願意為歷史保留轉譯的空間、為未來留下修正的迴旋餘地。

公館圓環像一塊可閱讀、可教學、可被轉譯的「交通活化石」。。（資料照）公館圓環像一塊可閱讀、可教學、可被轉譯的「交通活化石」。。（資料照）

若我們不重視城市記憶，終將在安全、效率等數據裡失去方向。如何珍惜記載交通演變史的活化石，是這座成熟城市應有的文化敏銳度，也最能展現決策者的治理思維。

將公館圓環從單純的交通節點，提升為一個具有教育、入口意象與歷史意義的城市地標，這將向世界展示台北在城市治理上的遠見，以及尊重歷史、擁抱人本價值的決心。這座獨特的「交通活化石」，將成為台北引以為傲的城市名片，持續訴說著屬於這座城市的獨特故事。可惜的是，決策者粗暴地將其抹除，讓他成為台北人心中的回憶與遺憾。與其說這個社會用「口」的人太多了，不如展現出決策者是有用「腦」的人，才能真正成為引領城市發展的重要推手。

（作者為台大城鄉所學生）

