自由開講》春秋航空事件是偶發，還是中共戰略的必然？

◎ 張詠翔

近期引發爭議的春秋航空事件中，我們再次看見中國處心積慮打壓台灣的慣用伎倆。這家中國廉航公司一度拒絕接受台灣護照與台胞證作為購票有效證件，雖然事後澄清是「系統升級錯誤」，但對於研究兩岸關係的人而言，這不僅是技術問題，而是一個再清楚不過的政治訊號。

中國春秋航空一度規定，若台灣民眾不能使用台胞證及台灣護照購票。圖為日前從桃園國際機場起飛的春秋航空客機。（中央社資料照）

首先，護照不僅是旅行證件，更是國家主權的具體象徵。當台灣護照在購票平台被拒之門外，這等於把台灣人的國際身份消音處理。即使最後「恢復正常」，事件已經凸顯了中國藉由日常制度細節來滲透「一中原則」的思路。這不是單一航空公司的突發狀況，而是中共長年策略的延伸：從外交打壓、軍事恫嚇，到經濟制裁、法律戰，再到民間企業系統設計的細節，無一不是在不斷壓縮台灣的存在空間。

其次，這起風波說明了中國在制度操作上的模糊性。沒有任何明確法律條文公開規定台灣護照不能用於境外航線，但透過企業或平台「先做再解釋」的手法，中共實際上把模糊空間變成政治工具。這種治理模式的危險在於，它往往不會正面承認打壓，而是透過「技術錯誤」、「操作失誤」等說法來掩蓋，讓責任無法追究，卻逐步養成既成事實。

中共對台灣的壓迫已不限於外交戰場，而是全面滲透至社會各角落。今天是春秋航空拒認台灣護照，明天可能是跨境金融服務的身份驗證，後天可能是國際展會的報名系統。這些看似瑣碎的日常措施，累積起來就是對台灣人流動自由與國際能見度的系統性削弱。換句話說，中共正在將台灣推向「隱形化」。

然而，這種操作方式也存在嚴重的反效果。對台灣社會而言，每一次打壓都是一次警醒，讓民眾更深刻體認到「中國不會善待台灣」的現實。對國際社會而言，這樣的手段顯露出中國治理模式中的威權性與排他性，反而加深了外界對其不信任。可以說，中共雖想以「軟性制度壓力」逐步消解台灣主體性，卻往往因為過度強硬而適得其反。

兩岸關係研究的經驗告訴我們，這樣的事件絕不會是偶發孤例，而是中共戰略中「切香腸」的又一刀。春秋航空事件應當成為警鐘：台灣政府需要積極與國際航空組織及相關國家交涉，確保我國護照的合法性與通行權益，同時也必須建立快速通報與協助機制，避免台灣人因中共操作而在海外受困。更重要的是，台灣社會必須認清，中共的壓力不會停止，只有自我強化、積極連結國際，才能抵抗這股持續逼壓的力量。

中共打壓台灣的手段無所不用其極，這不是單一公司的疏失，而是整體戰略的一部分。圖為中國軍艦在海峽中線出沒。（漁民提供）

中共打壓台灣的手段無所不用其極，從軍事到民生，從外交到商業。這不是單一公司的疏失，而是整體戰略的一部分。唯有正視並揭穿這些手法，台灣才能在變動不安的兩岸關係中，堅定守護自己的存在與尊嚴。

（作者為研究生）

