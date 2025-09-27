自由開講》國軍救災背影是泥水中最堅定的身影

◎張亞柔

強颱「樺加沙」重創花蓮，馬太鞍溪堰塞湖潰決，洪水夾帶泥沙瞬間吞沒村落，道路斷絕、房舍受損，居民一夕之間失去家園。

面對需要幫助的居民，國軍出動上千兵力，空軍直升機在低雲與強風中，奮力吊掛受困的居民；工兵部隊不眠不休搶修道路，試圖打通每一條救命的通道；海軍與後備部隊協助物資補給，將食物、飲水與急需的醫療用品送到孤立的村落。每一個身影都展現出「子弟兵」與人民同在的精神。此次天災，最先抵達災區、直接投入救援的，是國軍。

國軍士兵背著長者返家。（資料照）

在災區，我們看到士兵背著長者渡過積水，抱著孩童走出危險地帶；我們看到年輕的軍人手臂滿是泥漬，卻依然笑著安慰災民：「不用怕，我們在這裡。」這些溫暖而真實的畫面，不只是救災的紀錄，更是社會信任的基石。

災後復原是一條漫長的路。泥沙清理、堤防重建、橋梁修復，每一項任務都需要龐大的人力與耐力。而國軍不僅僅是緊急救援的力量，更是復原工程的主力。無論是搬運沙包、清理街道，還是協助重建基礎設施，國軍始終默默付出。

國軍出動上千兵力，搶修道路。圖為國軍官兵執行街道淤泥清理。（資料照）

花蓮的鄉親們在這場天災中承受巨大損失，但因為有國軍相伴，社會看見了希望與力量。國軍的價值，並不僅僅存在於戰場上的防衛，更在於人民最需要時，他們總是第一個出現，最後一個離開。

花蓮的災後復原仍在進行，但有一件事已經被深深印證：國軍是台灣最堅實的靠山，也是人民心中最值得信賴的守護者。

（作者為自由業）

