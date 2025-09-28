自由電子報
自由開講》揭露真相，才是對花蓮災民真正的負責！

2025/09/28 09:30

◎宗正直言集

近日，花蓮的堰塞湖溢流造成嚴重災情，十多條人命無辜殞落，這不僅是天災，更涉及人禍！正因如此，立委王定宇在義憤填膺下說出「只有真相才能具備殺傷力」的論述，當真切中要害，而且應該我們應該予以肯定。所謂殺傷力，不是對無辜者的攻擊，而是針對那些無視人命關天，輕忽中央多次通知，事發後推卸責任的地方政府決策者。真相本身就帶有力量，揭露真相才能揭穿謊言，也才能讓人民看見失職無能者的真面目。

王定宇說出「只有真相才能具備殺傷力」的論述，我們應該予以肯定。（資料照）王定宇說出「只有真相才能具備殺傷力」的論述，我們應該予以肯定。（資料照）

其實，王委員的立場說明的很清楚：若中央部會已多次預警、專家學者早已提出風險，地方政府卻仍然不作為，最終釀成悲劇，那麼揭露花蓮縣政府的失職，就是對災民最大的交代。相反地，若在這樣的時刻，還有人刻意模糊焦點，甚至帶風向，把矛頭對準揭露真相的一方，那才是真正背離人民利益的行徑。而那些意圖帶風向批評要求揭露真相者的人，其實是在替失職者護航，替特定政治人物解套！這種假意泛道德化的「先救災、不應究責」說法，從根本上就是柏楊先生所說的中國醬缸文化的陳年舊疾，假中立而真護航，惡意曲解說真話者的言論，對那些不肖份子而言，比起解決問題，他們更想要解決提出問題的人。

災難發生後，除了緊急救災工作外，最需要的是資訊透明與問責制度。沒有真相，就沒有改革；沒有揭露，就沒有亡羊補牢的契機。王定宇委員的意思很明白，這不是「政治攻防」，而是要讓災民知道「為何他們的親人必須白白犧牲」。究竟責任在哪裡？為何應撤離卻未撤離？為何資訊明明存在卻未傳達？這些都是人民有權知道的事實。

「真相的殺傷力」從來只會落在犯錯的人身上，而不是無辜的百姓。揭露錯誤，要求問責，這不僅是對花蓮人的尊重，更是對全體台灣人民的責任。相反的，刻意遮掩、轉移焦點，才是對災民二度傷害。

馬太鞍溪堰塞湖潰流，泥水淹入花蓮光復鄉災區，造成嚴重災清。（資料照）馬太鞍溪堰塞湖潰流，泥水淹入花蓮光復鄉災區，造成嚴重災清。（資料照）

在這場災難中，人民需要的不是粉飾太平的辯解，而是能面對錯誤、承擔責任的政府。唯有如此，才能讓犧牲不再白費，讓下一場災難不再重演。揭露真相，本質上就是對的事！想揭露真相的人，更是值得肯定的英雄。

（作者為IC設計公司執行長、企管博士候選人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

