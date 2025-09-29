自由開講》平民總統也該有身為人的尊嚴

◎陳啟濃



賴清德總統參加全國防災演練，走入教室跟蘭陽女中學生合照，不料竟引來小草對女學生的出征，酸言酸語的數落。小草可能都沒經歷戒嚴時代，學生對國家領袖，永遠的「蔣總統」無比尊敬的時代，且容五年級大叔來為小草解說一番。

總統賴清德日前到蘭陽女中視察防災演練，女學生邀約合影，賴清德還配合擺出可愛姿勢。（資料照）

在筆者學生時代「蔣總統」已經成為專有名詞，學生最高的志願是以後要當「蔣總統」。蔣總統因為是民主的燈塔、自由的長城，所有他的神聖事蹟是不可侵犯的。只要任何場合提到尊敬的「蔣總統」，大家馬上都要立正站好。寫作文提到「蔣總統」都一定要空一格，以示尊重。老師平時不敢批評「蔣總統」，以維護他的神格化形象。

請繼續往下閱讀...

只要任何場合提到尊敬的「蔣總統」，大家馬上都要立正站好。圖為桃園石門水庫蔣介石銅像。（資料照）

好在台灣現在已經是民主國家，總統自稱「人民是他的頭家」，他是要為人民服務的。只是有人把民主曲解，更把人民公僕擴大醜化，任意對總統謾罵，甚至是人格的污名化。包括所謂的「獨裁者」、「控制司法」等惡名，都任意的加諸在總統的身上。

其實民主國家的常態，應該要把總統當作一個正常人來對待。不必過度美化，也不必把他視為偶像來瘋狂崇拜。但應該給他一個正常人的尊重，不該逾越合理批評的謾罵，當然也不應該任意的指控不存在的罪名。

回到蘭陽女中學生的行為，女學生充滿喜悅感的跟總統合照，這是學生熱情洋溢的表現。學生遇到重大活動，慶生、得獎、校慶等重要時刻，都會自然而然想跟學校的同學、師長、外賓合照，這只是年輕人的熱情，洋溢的天真瀾漫。

政治不能失去人性，請把總統看作一般人，給予該有的對待，該有的尊重。

（作者為資深教育人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法