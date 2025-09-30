自由開講》租賃條例修法 保障房客安居也兼顧房東權益

◎陳擷安

內政部部務會報日前通過《租賃住宅市場發展及管理條例》部分修正草案，核心重點在於「保障三年租期」及「限制租金漲幅」，並同步增訂「租霸下車」條款。修法內容規範房東若以自用為由收回房屋，必須提前半年通知，且一年內不得再出租；若違規將面臨新台幣3萬元至30萬元的罰鍰。另一方面，房東在續約時雖可調漲租金，但漲幅將受限於行政院主計總處公布的房租指數，避免不合理的暴漲壓力。此舉試圖回應長久以來房客不安居、房東缺乏保障的雙重問題。

內政部部務會報日前通過《租賃住宅市場發展及管理條例》部分修正草案，保障三年租期及限制租金漲幅，並同步增訂「租霸下車」條款。（資料照）

修法不僅是單純的市場規範，更是「居住正義」政策框架下的重要實踐。過去租屋市場的短期性與不透明，造成租客難以規劃生活，進而影響人口流動與家庭結構的穩定性。保障租期與限制漲幅，能降低居住不確定性，讓租客更有意願長期定居，這對於城市治理、地方發展與人口政策都有正面影響。

另一方面，增訂「租霸下車」條款，則體現政府在制度設計上追求平衡。若僅保障房客，容易造成房東縮手，甚至退出租屋市場，進一步減少供給。當房東的正當權益能被法制化保護，市場參與者才會維持信心，形成「供給穩、需求安」的互動格局，推動市場健康發展。

此外，修法的長遠意義在於確立制度化規範，讓租屋不再是「弱勢對強勢」的角力，而是透過法律機制建立明確邊界。當房客的居住權利被保障，房東的出租權益也受到維護，市場將逐漸擺脫灰色地帶，朝透明、公平與穩定邁進。這種規範化，不僅有助於租屋市場的專業化經營，也能提升外部投資人或年輕世代對租屋環境的信任度。

唯有保障房客安居與讓房東出租放心同時並行，租屋市場才可能邁向永續與公平。（資料照）

最後，值得注意的是，修法僅是制度基礎，若未來能進一步搭配社會住宅擴充、租金補貼普及化，以及數位化租賃平台的推動，將能形塑完整的居住政策生態。唯有「保障房客安居」與「讓房東出租放心」同時並行，租屋市場才可能擺脫長年的結構性困境，真正邁向永續與公平。

（作者為科技集團法務）

