自由開講》放寬家庭幫傭申請：是解方還是新的挑戰？

◎ 陳琪

台灣正同時面臨「生得少」與「老得快」兩大問題，這讓我們的勞動人口越來越少，許多行業都找不到人。為了解決這個困境，總統最近提出一個新想法：未來只要家裡有1個小孩，就可以申請外籍家庭幫傭。這個政策的主要目的，是希望讓那些為了照顧孩子而辭職的女性，有機會能重新回到工作崗位。

根據統計，台灣女性的勞動參與率在25到29歲時最高，但之後許多人因為結婚生子而離開職場，形成一條中間凹下去的「M型化」曲線。這些女性大多受過良好教育，也有工作經驗，她們的離開不只是家庭收入的損失，更是整個國家人才的浪費。如果能透過引進家庭幫傭來分擔家務和育兒的工作，讓她們安心重返職場，不僅能解決部分行業的缺工問題，也能增加家庭收入，對整體經濟發展有正面幫助。所以，這項政策不單單是家庭的事，而是一個關係到國家未來人力的重要策略。

台灣正同時面臨「生得少」與「老得快」兩大問題，總統提出一個新想法：未來只要家裡有1個小孩，就可以申請外籍家庭幫傭。圖為外籍幫傭。

然而，這個政策雖然立意良善，卻不是一個完美的解決方案，我們必須同時看見它可能帶來的挑戰。首先，它可能會加深「顧小孩、做家事是女人的事」這種傳統觀念。

問題的根本解決方式，應該是讓夫妻共同分擔家庭責任，而不是把這份工作轉嫁給另一位（通常也是女性的）外籍幫傭。其次，這個政策很可能只有經濟狀況較好的家庭才能負擔得起，對於一般家庭來說，可能看得到卻用不到，反而會感覺社會越來越不公平，貧富差距更大。此外，如果大量引進幫傭，卻沒有好的管理制度，很容易發生雇主與幫傭之間的糾紛，甚至出現剝削勞工的情況。因此，政府在推動政策的同時，必須建立一套保護外籍幫傭權益的完整機制，並且教育雇主如何合法、合理地對待他們，才能確保政策的好意不會變質。

更重要的是，我們必須明白，引進家庭幫傭只是其中一個選項，而不應該是唯一的答案。解決育兒問題的根本方法，還是要靠政府建立一個普及、平價而且高品質的公共托育系統。公共托育中心能提供更專業的照顧，也能為本國勞工創造更多就業機會，讓所有家庭不分貧富都能獲得支持。家庭幫傭的角色，應該是「輔助」而不是「主力」，用來滿足公共托育時間以外的彈性需求。如果我們把順序弄反，過度依賴引進外籍幫傭，政府可能就失去了建立長遠、穩定公共托育系統的動力。這樣做，等於是把社會應該共同承擔的育兒責任，變成每個家庭必須自己想辦法解決的私人問題，這對國家的長遠發展是不利的。

政府應該持續投入更多資源，擴大公共托育、托嬰和課後照顧的服務，成為家庭最可靠的後盾。（資料照）

總統提出的這個方向，確實點出了台灣社會目前的一個重要問題。但是，要讓這個政策真正發揮最大效益，避免產生副作用，就必須有更完整的配套計畫。政府不能只宣布放寬標準就沒事了，還需要做到以下三件事：

第一，建立更完善的制度來保護外籍幫傭的勞動權益，防止他們被欺負；第二，持續投入更多資源，擴大公共托育、托嬰和課後照顧的服務，讓它成為家庭最可靠的後盾；第三，鼓勵企業建立更友善的職場環境，例如推行彈性上班時間或家庭照顧假，從根本上幫助員工平衡工作與家庭。只有將「引進幫傭」、「擴大公托」和「企業改革」這三件事結合起來，我們才能在幫助女性重返職場的同時，也兼顧社會公平與勞工權益，打造一個對所有人都更好的社會。

（作者為台北市民）

