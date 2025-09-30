自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》放寬家庭幫傭申請：是解方還是新的挑戰？

2025/09/30 08:00

◎ 陳琪

台灣正同時面臨「生得少」與「老得快」兩大問題，這讓我們的勞動人口越來越少，許多行業都找不到人。為了解決這個困境，總統最近提出一個新想法：未來只要家裡有1個小孩，就可以申請外籍家庭幫傭。這個政策的主要目的，是希望讓那些為了照顧孩子而辭職的女性，有機會能重新回到工作崗位。

根據統計，台灣女性的勞動參與率在25到29歲時最高，但之後許多人因為結婚生子而離開職場，形成一條中間凹下去的「M型化」曲線。這些女性大多受過良好教育，也有工作經驗，她們的離開不只是家庭收入的損失，更是整個國家人才的浪費。如果能透過引進家庭幫傭來分擔家務和育兒的工作，讓她們安心重返職場，不僅能解決部分行業的缺工問題，也能增加家庭收入，對整體經濟發展有正面幫助。所以，這項政策不單單是家庭的事，而是一個關係到國家未來人力的重要策略。

台灣正同時面臨「生得少」與「老得快」兩大問題，總統提出一個新想法：未來只要家裡有1個小孩，就可以申請外籍家庭幫傭。圖為外籍幫傭。（中央社資料照）台灣正同時面臨「生得少」與「老得快」兩大問題，總統提出一個新想法：未來只要家裡有1個小孩，就可以申請外籍家庭幫傭。圖為外籍幫傭。（中央社資料照）

然而，這個政策雖然立意良善，卻不是一個完美的解決方案，我們必須同時看見它可能帶來的挑戰。首先，它可能會加深「顧小孩、做家事是女人的事」這種傳統觀念。

問題的根本解決方式，應該是讓夫妻共同分擔家庭責任，而不是把這份工作轉嫁給另一位（通常也是女性的）外籍幫傭。其次，這個政策很可能只有經濟狀況較好的家庭才能負擔得起，對於一般家庭來說，可能看得到卻用不到，反而會感覺社會越來越不公平，貧富差距更大。此外，如果大量引進幫傭，卻沒有好的管理制度，很容易發生雇主與幫傭之間的糾紛，甚至出現剝削勞工的情況。因此，政府在推動政策的同時，必須建立一套保護外籍幫傭權益的完整機制，並且教育雇主如何合法、合理地對待他們，才能確保政策的好意不會變質。

更重要的是，我們必須明白，引進家庭幫傭只是其中一個選項，而不應該是唯一的答案。解決育兒問題的根本方法，還是要靠政府建立一個普及、平價而且高品質的公共托育系統。公共托育中心能提供更專業的照顧，也能為本國勞工創造更多就業機會，讓所有家庭不分貧富都能獲得支持。家庭幫傭的角色，應該是「輔助」而不是「主力」，用來滿足公共托育時間以外的彈性需求。如果我們把順序弄反，過度依賴引進外籍幫傭，政府可能就失去了建立長遠、穩定公共托育系統的動力。這樣做，等於是把社會應該共同承擔的育兒責任，變成每個家庭必須自己想辦法解決的私人問題，這對國家的長遠發展是不利的。

政府應該持續投入更多資源，擴大公共托育、托嬰和課後照顧的服務，成為家庭最可靠的後盾。（資料照）政府應該持續投入更多資源，擴大公共托育、托嬰和課後照顧的服務，成為家庭最可靠的後盾。（資料照）

總統提出的這個方向，確實點出了台灣社會目前的一個重要問題。但是，要讓這個政策真正發揮最大效益，避免產生副作用，就必須有更完整的配套計畫。政府不能只宣布放寬標準就沒事了，還需要做到以下三件事：

第一，建立更完善的制度來保護外籍幫傭的勞動權益，防止他們被欺負；第二，持續投入更多資源，擴大公共托育、托嬰和課後照顧的服務，讓它成為家庭最可靠的後盾第三，鼓勵企業建立更友善的職場環境，例如推行彈性上班時間或家庭照顧假，從根本上幫助員工平衡工作與家庭。只有將「引進幫傭」、「擴大公托」和「企業改革」這三件事結合起來，我們才能在幫助女性重返職場的同時，也兼顧社會公平與勞工權益，打造一個對所有人都更好的社會。

（作者為台北市民）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書