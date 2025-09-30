自由電子報
評論 > 社會

自由開講》中山女高「午餐起義」成功 學生才是教育主體

2025/09/30 09:30

◎邱世長

《漢書．卷四三．酈食其傳》：「民以食為天。」過去，高中生的「午餐權」，是「學校說了算」。

如今，中山女高學生爭取19天，「午餐起義」成功，決議「全面開放訂購外食」，這是實踐「學生為教育的主體」的理念，不再是「學校方便管理當優先」！

這起新聞可以算是「校園深化民主」的展現，也可以讓其他學校當參考。學生才是教育主體，學生「午餐權」獲得滿足，才加家長的期盼！不是嗎？

中山女高學生為爭取訂外送權利，發起在校長室門口吃便當活動。（資料照）中山女高學生為爭取訂外送權利，發起在校長室門口吃便當活動。（資料照）

回顧2010年，台南女中學生也曾為了抗議學校管理穿著不合理，集體上演「脫褲抗議」秀，女高中生抗議屬於「熱帶」地區的其他女校都可以穿短褲，為何台南女中學生就不行？最後，台南女中成功吸引媒體關注，成功爭取到可以穿短褲的學生人權！

台南女中學生2010年在升旗時，集體上演「脫褲抗議」秀，爭取穿著自主權。 （資料照）台南女中學生2010年在升旗時，集體上演「脫褲抗議」秀，爭取穿著自主權。 （資料照）

這次2025年的中山女高學生抗議近20天，只期盼「全面開放訂購外食」，高中生這個訴求太過分嗎？如果你是學生家長，到底是支持？還是反對？

回歸問題本質，試問，校方規定「每月僅能訂外送一次」，這是對教育主體的學生，所給予「形式主義」的施捨嗎？學生人多，吃東西的地方供不應求，導致校內熱食部人潮擁擠，這是玩「搶食大作戰」的戲碼嗎？對於高中生而言，「時間就是金錢」，學生購餐時間不足，這是逼學生來不及吃午餐，變相的「減肥」教育活動嗎？

所幸，透過媒體的報導與監督，該校膳食管理委員會9月19日投票決議通過，預計9月30日起正式實施，准許「多元」的用餐選擇，成功達陣這場「午餐革命」！

試想，台灣的外送服務完善，問題不在外送平台「無法提供服務」，而是學校基於方便管理「反對外送服務」，原因何在？主要原因就是外送服務需要校方規劃外送地點，以及可能衍生學生領錯食物的糾紛。

甚至，如果學生可能因為外送食物缺乏冷藏，或是食物不潔，導致學生送醫，鬧上新聞，學校又得面對記者詢問，以及議員的質詢等等衍生問題。

學校為了管理方便，學校乾脆減少外送服務，減少「出問題的機會」，這反而犧牲學生的權益！只是如此一來，方便了行政人員，卻苦了「教育主體」的學生。

學校若是輕忽學生的「飲食權」，這是教育的「本末倒置」，中山女高「午餐起義」成功，只是讓大家重新反思，到底是「學生的午餐權」重要？還是「校方的方便管理」重要？

（作者為教育人員）

