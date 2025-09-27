自由電子報
名家分享～張育萌》這場災難，是怎麼走到這一步的？

中央一再示警，提供完整名單、地址和避難方式，但如果地方遲疑不決，甚至不願執行，最後承擔風險的永遠是居民。
名家分享

名家分享

2025/09/27 10:30

◎ 張育萌

9月21日是重要關鍵——

上午8點30分，氣象署發布颱風海上警報。

林保署當天也發布「黃色警戒」，要花蓮縣府開始準備撤離，或執行「自願性撤離」。

就在前一天，內政部長劉世芳聯繫人在韓國的徐榛蔚，要討論堰塞湖與樺加沙強颱威脅。隔天（21日）上午9點，徐榛蔚回覆訊息，請她找副縣長。

內政部長劉世芳在20日聯繫人在韓國的徐榛蔚，要討論堰塞湖與樺加沙強颱威脅。隔天（21日），徐榛蔚回覆訊息，請她找副縣長。（取自貼文）內政部長劉世芳在20日聯繫人在韓國的徐榛蔚，要討論堰塞湖與樺加沙強颱威脅。隔天（21日），徐榛蔚回覆訊息，請她找副縣長。（取自貼文）

9點20分，內政部民政司請花蓮縣府掌握堰塞湖「潛在災害區」的住戶人數，並要求縣府人員直接回報縣長。

11點16分，內政部通知花蓮縣府，林保署準備發布馬太鞍溪「紅色警戒」。

下午3點，內政部召開堰塞湖疏散會議，花蓮縣府只派秘書長視訊。

這天，內政部透過台大團隊模擬溢淹狀況，交由科技中心疊圖，畫出1800戶需要撤離的範圍，遍佈光復鄉、萬榮鄉與鳳林鎮。

農業部建議把下游轉角處37戶納入 ，最後總共1837戶，連同住址一併交給花蓮縣府。

傍晚5點58分，劉世芳親自與花蓮副縣長通話。

晚上8點，內政部召開「高風險地區疏散收容會議」，提出三種方式—住到親友家（依親）、進入收容所和往高樓層避難（垂直避難）。

不過，「黃色警戒」並沒有持續太久。9月22日上午7點，林保署直接發布「紅色警戒」—這代表必須「強制撤離」，沒有商量的空間。

內政部考量如果拖到入夜，風雨會太大，因此要求花蓮縣府中午12點前要完成撤離；如果真的來不及，下午3點是「最後期限」。

光是9月23日這一天，林保署就發布7次「紅色警戒」。

從清晨5點7分，馬太鞍溪雨勢變大，水位與壩頂距離不斷縮小—內政部多次提醒。直到下午3點，最後通知「已經溢流」。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，林保署前前後後總共發布9次通報，花蓮縣府直到今天還在說「如果對不配合撤離者開罰會引起民怨。」（資料照）花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，林保署前前後後總共發布9次通報，花蓮縣府直到今天還在說「如果對不配合撤離者開罰會引起民怨。」（資料照）

短短一小時，水位急速下降超過8層樓高。原本安裝的水位計也被洪水沖毀。兩波洪峰先後沖毀馬太鞍橋，湖內在短時間內消退3700萬噸，直到傍晚前，估計6,000 萬噸湖水連同泥沙傾瀉而出。

這時候災害已經爆發，再撤離也來不及了。

但在這之前，林保署前前後後總共發布9次通報，而且9次通報的撤離範圍「完、全、一、樣」。

台灣的《災害防救法》寫得很清楚，中央負責統籌、跨部會協調和專業支援；縣市政府負責撤離、收容和現場指揮。

如果縣府強制撤離而民眾堅持不走，最高可以開罰25萬。

中央提供三種避難方式：依親（住到親友家）、收容和「垂直避難」。

「垂直避難」是有前提的，必須是鋼筋混凝土建築，而且要有二樓或三樓，不可以在水岸邊。另外，這只能是「短暫的避難方式」，不能取代全面撤離。

真正能判斷哪些房屋的建築狀況適合垂直避難的，只有縣市政府。花蓮縣府必須依照哪些房屋有二、三樓，以及建築材質等條件，決定個別疏散戶的避難方式—如果房屋只有一樓，就不能採取「垂直避難」。

這次，花蓮縣的做法是，9月23日溢流當天，光復鄉、鳳林鎮和萬榮鄉總共有5239人被迫「垂直避難」；依親（住到親友家）有3100人，收容安置只有185人—也就是說，在應該「強制撤離」的8524人中，有超過6成最後只能往高處移動。

中央已經連續9次給出相同的警戒範圍，甚至精準列出1837戶住址。但花蓮縣府至今仍說不清：為什麼這麼多居民，「直到今日都還沒接到撤離通知？」

更令人擔憂的是，花蓮縣府直到今天還在說「如果對不配合撤離者開罰會引起民怨。」

防災從來就不是討好，而是在跟時間賽跑—中央一再示警，提供完整名單、地址和避難方式，但如果地方遲疑不決，甚至不願執行，最後承擔風險的永遠是居民。

（作者是世代共好協會理事長）

本文經授權轉載張育萌臉書

