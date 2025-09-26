沈榮欽國際視野》吹哨者協會變東廠 黃國昌的狗仔跟拍集團

黃國昌指揮的這個狗仔調查集團，和一般新聞媒體所做的調查報導不同之處在於，其成員包含可以向中央部會調各種資料及質詢的國會議員、負責跟監的狗仔攝影和到檢察機關打探消息的司法記者，政媒影響力更為巨大…

◎沈榮欽

今天（0926）出刊的《鏡報》掌握關鍵對話紀錄，顯示黃國昌不只成立監控集團，還親自指揮狗仔跟監，偷拍綠營政治人物。

◆公營媒體人參與

而黃國昌成立狗仔頭，竟然是「目前仍任職某公營媒體」的S姓記者，因跑線結識現任柯文哲辯護律師鄭深元，透過鄭再與黃國昌搭上線。

民眾黨主席黃國昌遭媒體爆料，疑長期指揮狗仔團隊跟監、偷拍綠營政治人物。（資料照）

◆吹哨者協會真是東廠

S姓記者向來景仰黃國昌，於是在吹哨者協會成立之後，前往幫忙黃國昌。S姓記者找上曾待過《壹週刊》的林姓、陳姓前攝影記者，也找來另一名方姓成員，這3人都是在王義川的不起訴處分書中出現的涉案人；至於王義川揭露的黃國昌前助理李郁衿，事實上她僅是處理一般行政事務，包括租車等等，並不負責調查及跟拍。據了解，狗仔集團成員來來去去，人數不只王義川所爆出的4人，全盛時期曾多達6、7人。

關於這個「吹哨者跟拍集團」的運作手法，知情人士指出，他們除了和黃國昌透過LINE群組聯繫，也一度於台北市安和路二段的辦公大樓內聚集開會，會議不定期召開，黃國昌也常親自出席會議，一起討論「辦案」線索和內容，而他們都會尊稱黃國昌為「老師」。至於和黃國昌共同成立吹哨者協會的張晉源，在其中並無角色。



據了解，狗仔集團成員來來去去，人數不只王義川所爆出的4人，全盛時期曾多達6、7人。（中央社資料照）

◆網媒《菱傳媒》

據調查，這群狗仔過去在外多次對身邊友人都說，他們領的薪水來自吹哨者協會，而他們平常所出示的名片，則多是拿網媒《菱傳媒》的名片。後來到了2023年，他們的薪水就改由凱思國際所支付。

◆陳時中是首個政治鬥爭對象，配合民代也是徐巧芯

這個狗仔集團自2022年開始籌組、運作以來，堪稱初試啼聲且成功引起輿論話題的首個「作品」，就是2022年底，時任台北市議員徐巧芯針對民進黨台北市長參選人陳時中在喆園餐敘後的「十指緊扣」爆料事件。

2022年九合一大選期間，時任台北市議員的徐巧芯在該年11月6日於臉書上發文，PO出民進黨台北市長參選人陳時中餐敘後的照片，爆料陳時中與北市聯醫松德院區副院長李雅玲「十指緊扣」，徐還稱陳時中伸「鹹豬手」。對此，陳時中競總反擊譴責蔣萬安團隊看圖說故事、用奧步救選情。

吹哨者跟拍集團首個作品，就是徐巧芯2022年在選舉期間發文PO照，以「看圖說故事」方式，影射陳時中伸鹹豬手。（資料照）

《鏡報》追查發現，徐巧芯手中那組陳時中爆料照片的拍攝者，確實和偷拍王義川的狗仔是同一組人。而跟拍的地點，就位於事發餐廳「喆園」對面、建國高架橋下停車場的二樓。《鏡報》記者實地走訪拍攝地點，發現該處距離喆園門口並不遠，即使不拿專業大砲相機，僅拿手機也可拍到清楚照片。

◆黃國昌的狗仔鬥爭術

多個消息來源指出，該狗仔集團鎖定跟拍的對象幾乎都是綠營政治人士，當他們蒐集完資料，如果有猛料的話，會有幾種後續處理方式，包括寫成新聞報導，丟給特定網路媒體刊登；若媒體不刊登，就會傳給藍營政治人物，藉由他們出面爆料攻擊，有一部分則由黃國昌自己爆料。

黃國昌指揮的這個狗仔調查集團，和一般新聞媒體所做的調查報導不同之處在於，其成員包含可以向中央部會調各種資料及質詢的國會議員、負責跟監的狗仔攝影和到檢察機關打探消息的司法記者，政媒影響力更為巨大，若基於特定政治目的去做系統性跟監，恐有針對政敵報復的疑慮。再加上這些照片或影像曝光，欠缺查證，常流於看圖說故事，若有其他人因此以牙還牙，以其人之道還治其人之身，台灣政壇最後必定烏煙瘴氣，絕非好事。



台灣政治不能再墮落了，這樣卑劣的政客必須退出政壇。（取自貼文）

◆比親民眾黨媒《匯流》更糟的私媒《民報》

網媒《民報》創刊人陳永興因金流問題無法繼續營運，想找黃國昌接手，黃國昌就找上張晉源，「張晉源什麼都不懂，就只有錢而已，張晉源就用他的錢讓黃國昌擁有一個媒體。」

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

