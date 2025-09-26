許美華頻道》支持花蓮罹難者家屬成立自救會！支持全面究責、求償！

再說一次，颱風暴雨引發的馬太鞍溪堰塞湖溢流，是天災；但是，沒有認真執行強制撤離造成人命無謂犧牲，是人禍。

◎ 許美華

這次颱風暴雨引發的馬太鞍溪堰塞湖溢流災情慘重，其中，最讓人感動的救援，就是泥流中6歲女童小沂奇蹟獲救。



馬太鞍溪堰塞湖溢流災情慘重，整個光復鄉滿目瘡痍。（資料照）

兩天前看到小沂媽媽發文焦急尋人，貼出小沂可愛的微笑照片，我看到都不忍看。想到光復鄉大水伴隨泥漿蔓延的恐怖現場，讓人不敢想像搜救結果，沒想到最後等到奇蹟發生。

堰塞湖溢流大水來之前，小沂的媽媽要去上班，所以把小沂帶去乾姑姑家（小沂叫他們阿公阿婆），然後過沒多久大水就來了！

大水來的時候，他們下意識往家裡高處去，但因為他們家只有一層樓，於是阿公阿婆就拼盡全力把小沂推上去橫樑避難，犧牲自己，保住了小沂獲救的機會，真的是上天派來保護小沂的救命天使。

小沂回到家人懷抱。（屏東縣消防局提供）

前來支援的屏東消防局特搜大隊長陳世鴻，回憶起昨（24）日下午在花蓮光復佛祖街的救援過程，還是難掩激動。

「我們爬到屋頂上，就聽到微弱聲音，大家眼淚都快掉下來了。切開鐵皮屋頂的救援口後，小沂喊著『我在這裡』──那一刻，所有人都知道，這真的是奇蹟。」

「當洞口打開，映入眼簾的是滿身泥巴的小沂。她蜷縮在屋頂三角空間的橫樑上，表情鎮靜卻空洞。『那個高度，六歲孩子不可能自己爬上去』。陳世鴻推測，是阿公、阿婆最後一刻合力將小沂託舉高過泥水，她再爬上橫樑，換來最後一絲生機，但小沂卻也因此阿公阿婆天人永隔。」

屏東縣消防局救難人員破壞屋頂救出小沂。（屏東縣消防局提供）

「陳世鴻說，當時屋內泥水已經接近一層樓高，只剩屋頂的三角空間還能呼吸。就在那裡，小沂硬是熬過了黑夜，在幾乎快滅頂的房子還能生存下來，真的不簡單，那是一種奇蹟。」

勇敢堅強的小沂獲救時的第一句話是，「還有阿公阿婆」，真的讓人鼻酸，阿公阿婆真的沒有白疼你。

但是，這個讓人鼻酸的故事，其實是可以不必發生的。

在脆上有個帳號，meow_0814、陳先生，發起成立花蓮罹難者家屬自救會！

這是六歲女童小沂口中喊阿公阿婆的外孫，發起花蓮罹難者自救會。（取自threads）

他就是小沂妹妹口中阿公阿婆的外孫。

他說，「這是我們為受難親人申張正義的唯一方法。」

這是他的沈痛發聲：

「首先，我們要聲明

沒有撤離通知，

沒有撤離通知，

沒有撤離通知。

真的沒有收到撤離通知。拜託不要再留言罵我們為何不走了。」

meow_0814陳先生同時感謝全國的消防，軍，警，尤其是救出小沂還有找到他外婆外公的屏東搜救大隊。

再說一次，颱風暴雨引發的馬太鞍溪堰塞湖溢流，是天災；但是，沒有認真執行強制撤離造成人命無謂犧牲，是人禍。

一名母親罹難的劉先生向花蓮縣長徐榛蔚抱怨說，23日都沒有人通知需要撤離。（資料照）

全力支持花蓮罹難者家屬成立自救會！

支持立刻全面調查、究責，沒有徹底執行強制撤離的花蓮地方政府，還有縣長徐榛蔚跟相關單位主管的行政及法律責任。

包括為了救小沂犧牲自己的阿公阿婆，還有所有已證實、待尋找的人命，我們都有責任還他們一個公道。

（作者為反紫光奇遊團成員）



本文經授權轉載自許美華臉書

