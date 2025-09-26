自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

許美華頻道》支持花蓮罹難者家屬成立自救會！支持全面究責、求償！

再說一次，颱風暴雨引發的馬太鞍溪堰塞湖溢流，是天災；但是，沒有認真執行強制撤離造成人命無謂犧牲，是人禍。
許美華頻道

許美華頻道

2025/09/26 09:30

◎ 許美華

這次颱風暴雨引發的馬太鞍溪堰塞湖溢流災情慘重，其中，最讓人感動的救援，就是泥流中6歲女童小沂奇蹟獲救。

馬太鞍溪堰塞湖溢流災情慘重，整個光復鄉滿目瘡痍。（資料照）馬太鞍溪堰塞湖溢流災情慘重，整個光復鄉滿目瘡痍。（資料照）

兩天前看到小沂媽媽發文焦急尋人，貼出小沂可愛的微笑照片，我看到都不忍看。想到光復鄉大水伴隨泥漿蔓延的恐怖現場，讓人不敢想像搜救結果，沒想到最後等到奇蹟發生。

堰塞湖溢流大水來之前，小沂的媽媽要去上班，所以把小沂帶去乾姑姑家（小沂叫他們阿公阿婆），然後過沒多久大水就來了！

大水來的時候，他們下意識往家裡高處去，但因為他們家只有一層樓，於是阿公阿婆就拼盡全力把小沂推上去橫樑避難，犧牲自己，保住了小沂獲救的機會，真的是上天派來保護小沂的救命天使。

小沂回到家人懷抱。（屏東縣消防局提供）小沂回到家人懷抱。（屏東縣消防局提供）

前來支援的屏東消防局特搜大隊長陳世鴻，回憶起昨（24）日下午在花蓮光復佛祖街的救援過程，還是難掩激動。

「我們爬到屋頂上，就聽到微弱聲音，大家眼淚都快掉下來了。切開鐵皮屋頂的救援口後，小沂喊著『我在這裡』──那一刻，所有人都知道，這真的是奇蹟。」

「當洞口打開，映入眼簾的是滿身泥巴的小沂。她蜷縮在屋頂三角空間的橫樑上，表情鎮靜卻空洞。『那個高度，六歲孩子不可能自己爬上去』。陳世鴻推測，是阿公、阿婆最後一刻合力將小沂託舉高過泥水，她再爬上橫樑，換來最後一絲生機，但小沂卻也因此阿公阿婆天人永隔。」

屏東縣消防局救難人員破壞屋頂救出小沂。（屏東縣消防局提供）屏東縣消防局救難人員破壞屋頂救出小沂。（屏東縣消防局提供）

「陳世鴻說，當時屋內泥水已經接近一層樓高，只剩屋頂的三角空間還能呼吸。就在那裡，小沂硬是熬過了黑夜，在幾乎快滅頂的房子還能生存下來，真的不簡單，那是一種奇蹟。」

勇敢堅強的小沂獲救時的第一句話是，「還有阿公阿婆」，真的讓人鼻酸，阿公阿婆真的沒有白疼你。

但是，這個讓人鼻酸的故事，其實是可以不必發生的。

在脆上有個帳號，meow_0814、陳先生，發起成立花蓮罹難者家屬自救會！

這是六歲女童小沂口中喊阿公阿婆的外孫，發起花蓮罹難者自救會。（取自threads）這是六歲女童小沂口中喊阿公阿婆的外孫，發起花蓮罹難者自救會。（取自threads）

他就是小沂妹妹口中阿公阿婆的外孫。

他說，「這是我們為受難親人申張正義的唯一方法。」

這是他的沈痛發聲：

「首先，我們要聲明
沒有撤離通知，
沒有撤離通知，
沒有撤離通知。

真的沒有收到撤離通知。拜託不要再留言罵我們為何不走了。」

meow_0814陳先生同時感謝全國的消防，軍，警，尤其是救出小沂還有找到他外婆外公的屏東搜救大隊。

再說一次，颱風暴雨引發的馬太鞍溪堰塞湖溢流，是天災；但是，沒有認真執行強制撤離造成人命無謂犧牲，是人禍。

一名母親罹難的劉先生向花蓮縣長徐榛蔚抱怨說，23日都沒有人通知需要撤離。（資料照）一名母親罹難的劉先生向花蓮縣長徐榛蔚抱怨說，23日都沒有人通知需要撤離。（資料照）

全力支持花蓮罹難者家屬成立自救會！

支持立刻全面調查、究責，沒有徹底執行強制撤離的花蓮地方政府，還有縣長徐榛蔚跟相關單位主管的行政及法律責任。

包括為了救小沂犧牲自己的阿公阿婆，還有所有已證實、待尋找的人命，我們都有責任還他們一個公道。

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書