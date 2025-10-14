自由電子報
美台觀測站》近日觀察：台灣與美國的保守主義根基非常不一樣

我們認為，台灣光是「表面上」要去和美國保守派裝熟也裝不起來。因為台灣人就算表面上有著相當西化的生活方式，精神層面上的生活經驗和美國還是天差地別。
美台觀測站

美台觀測站

2025/10/14 21:00

◎ US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站

Erika Kirk的演講不只是一場演講，而是一次宗教性的「見證」。這是東方文化為主體的台灣很陌生的一種形式。首先東方文化就不鼓勵個人對公眾發表看法，東方的宗教也多是教主單向的對教徒灌輸教義，而缺乏機會給教徒分享神的恩典如何在自己的生命做工，以及反思神的教導如何給予自己生活指導。

Erika Kirk的演講不只是一場演講，而是一次宗教性的「見證」。（圖：美國轉捩點）
但如果參與過美國教會團契查經班就知道，Erika Kirk分享的是相當親切熟悉的，最起碼對常上教會的美國保守派是如此。她分享了生活中的大小事，從中見到Charlie Kirk如何實踐神的指導。她對槍手的「寬恕」，更是查經分享時經常觸及的題目。人們在生活中總是會遭遇不如意或不公平，但如何不被罪惡及仇恨宰制，持續行公義好憐憫，就需要對神的仰望及透過靈修來自我提醒。如果不熟悉基督信仰在美國人生活中的地位，對她的演講可能有些不適應。但如果了解到這一層，就會更能感受到她的話語的力量，這場演講本身的力量非常強大而且動人。

不過話說回來，我們認為，台灣光是「表面上」要去和美國保守派裝熟也裝不起來。因為台灣人就算表面上有著相當西化的生活方式，精神層面上的生活經驗和美國還是天差地別。台灣和美國勉強能對接的大概是自由派思想及生活，因為那本來就是講究脫離各地傳統信仰體系的一套東西。台灣光是基督徒的比例（在各種調查介於4-7%，相對美國有63-65%）就無法支撐一個具規模的保守社會，真要找可能要到原鄉去找比較有機會。要用台灣的傳統價值去跟美國的保守主義去接，要接起來的難度會相當高。

台灣與美國的保守主義不同。（取自貼文）

目前市面上從宗教基礎去談川普現象與美國保守派的，我們推薦明白文化出版的《國度、權柄、榮耀》這本精彩好書，先前我們有辦過讀書會討論。很多政策的背後都有宗教立場a的討論與價值觀，並不是只有表面上的政策本身。

比較可惜的是，台灣長期以來受到中國因素的影響，在政策的討論上面往往沒辦法有太認真的左右辯論。我們推薦大家，有機會的話可以多認識不同意識型態光譜上的政策立場，並且討論台灣到底需要怎麼樣的政策。

演講全文翻譯

如果大家不知道什麼是左派右派、自由派保守派的區分，可以想想以下這些問題：

＊我們是否認為，應該要讓勞工受到多一點的保護，減少工時，並且讓勞工有多一點的能力與資方議價？

＊我們是否認為，政府應該要投注資源減少城鄉差距、減少貧富差距？

＊我們是否認為，賺錢賺比較多的人應該要多繳一些稅，然後把這些稅收拿來編成社會福利的預算幫助需要幫助的人？

是否認為，每個人不管性別認同為何，都應該受到尊重並免於被歧視？ 圖為2016年挺同民眾爭取婚姻平權。（資料照）

＊我們是否認為，每個人不管性別認同為何，都應該受到尊重並免於被歧視？

＊我們是否認為，每個人是平等的，不會因為性別、族群等因素而限制自己的發展空間？ （例如，我們是否應該要反對那些叫女性少讀書、多待在家裡的主張？）

＊我們是否認為，女性應該可以為如何使用自己的子宮做決定，而不是由其他人來幫女性做決定？

＊我們是否認為，應該在學校多推廣性別平等教育並加強相關的機制，盡可能防範性騷擾或者歧視的發生？

＊我們是否認為，應該讓男性及女性盡可能達到同工同酬？

＊我們是否認為，應該讓每個人都可以花一點點的錢就受到很好的健康保險照顧，讓全民一起來分擔個人生病的風險、而不是由個人承擔？

是否應該讓每個人都可以花一點點的錢就受到很好的健康保險照顧？（資料照）

＊我們是否認為，我們應該要多發展再生能源，盡量減少一些石化能源的消耗？

＊我們是否認為，一個人之所以會犯罪，整個社會都應該多花一些資源去改善「結構性」的問題，而不是只有加強嚴刑峻罰？

＊我們是否認為，應該盡量打造一個吸引更多外國移民的社會環境？

＊我們是否認為，應該要推廣多元文化政策，讓不同族群、文化、語言，都能有更好的發展？

＊我們是否認為，政府應該盡量減少大家受義務教育的成本，在各層級都推出更多的學費補助和公立學校？

＊我們是否認為，在推動經濟發展的同時，也需要兼顧環境保護？

如果回答「是」會比較接近自由派，回答「否」會比較接近保守派，但每個問題也都會有程度之別，以及不同議題會彼此交叉，沒有絕對。自由派的人們相信結構陷阱的存在，認為政府要扮演積極角色；保守派的人們認為凡事都是以個人負責為主，市場機制會解決多數的問題，認為政府最好愈小愈好。

在台灣大家常常把「跟自己相左」劃為左派，凡是不喜歡的都是左派，其實許多政策的討論都很有趣的！

本文經授權轉載自US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站臉書

