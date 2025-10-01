自由電子報
矢板明夫觀點》川普逐漸成為全球秩序的主導者

矢板明夫

2025/10/01 13:30

美國總統川普9月23日在聯合國大會上發表了演講，對聯合國、移民、氣候變化等議題提出了自己的看法。他的言辭犀利，引起了廣泛的關注，尤其是對聯合國的批評，顯示出他對許多問題的強烈不滿。在某種程度上，這宣告了川普時代的到來，暗示聯合國的影響力正在減弱。

美國總統川普23日在聯合國大會發表演說，宣稱他上任以來已促成7場戰爭落幕。（美聯社檔案照）美國總統川普23日在聯合國大會發表演說，宣稱他上任以來已促成7場戰爭落幕。（美聯社檔案照）

川普指出：「聯合國不僅無法解決問題，反而經常造成新的問題。」

有趣的是，今天川普在登上講台後有一段時間都沒有開口，因為提詞器出現故障。他因此表示：「我可以在沒有提詞器的情況下演講，因為提詞器根本無法正常工作。」這也是對聯合國不作為的一種諷刺。

除了提詞器故障，還發生了一個小插曲。川普和梅蘭妮亞夫人進入會場時搭乘手扶梯，卻意外停住了，結果只能自行走上樓。川普說「我們從聯合國得到的，只有壞掉的手扶梯和提詞器。」再次批評聯合國的「功能失常」。

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞（後），抵達紐約聯合國總部。川普事後聲稱，手扶梯在此行中曾「嘎然而止」。（路透檔案照）美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞（後），抵達紐約聯合國總部。川普事後聲稱，手扶梯在此行中曾「嘎然而止」。（路透檔案照）

此外，川普還表示「大家都在說我應該獲得諾貝爾和平獎。」因為他促成了包括印巴衝突在內的七個全球衝突的和平解決。他強調「聯合國本應做的事情卻沒有做到，而我做到了。」

在談到移民政策時，川普說：「聯合國在支持非法進入美國的移民，是時候結束這個失敗的“開放國境”實驗了。」至於氣候變化，他則說：「我認為這是全球最大的一場騙局，全球變暖和全球變冷，都已不復存在。」

整場聯合國大會可謂變成了「川普劇場」。川普在演說中毫不掩飾其自負，一度脫稿說出：「我真的很懂這些事」、「你們按照我說的做就對了」。川普更宣稱，「相較於其他“會下地獄”的國家，美國是全世界最熱門的國家，沒有任何國家能望其項背」。

矢板明夫觀點》川普逐漸成為全球秩序的主導者不管你喜不喜歡，川普已經逐漸成為了目前全球秩序的主導者。（取自貼文）

不管你喜不喜歡，川普已經逐漸成為了目前全球秩序的主導者。與川普合作不一定能得到太多的好處，但若跟他對著幹，則顯見會面臨巨大的風險。因此，很多國家都開始積極調整政策以迎合川普的立場了。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

