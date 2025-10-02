自由電子報
評論 > 社群

李忠憲的思考》台灣沒有2028？決定命運的「八九」年輕選票

很多人喜歡批評小草無知，對他們很高的知識批判和道德訴求，但顯然小草這些八九如何投票，將會決定台灣的命運。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2025/10/02 13:30

◎ 李忠憲

其實仔細回想一下，柯文哲當初要是答應了藍白合，台灣早就沒有賴清德政府的執政。

2024總統大選登記截止日前夕，「藍白郭」三方會談不歡而散，藍白合正式破局。（資料照）2024總統大選登記截止日前夕，「藍白郭」三方會談不歡而散，藍白合正式破局。（資料照）

幸虧柯文哲很愛錢，當副總統沒有太多實際的好處，尤其在選舉補助和捐款上面。

黃國昌的城府是比柯文哲更深，而且比柯文哲更年輕，他有時間可以等，下一次如果是盧秀燕加黃國昌，賴清德和蕭美琴贏的機會有多少？

黃國昌的城府是比柯文哲更深。（資料照）黃國昌的城府是比柯文哲更深。（資料照）

從許多支持跟投票的結果可以發現，民進黨如果不能夠吸引台灣民眾黨，這十幾、二十趴的支持，應該就沒有機會，台灣就沒有2028。

很多人喜歡批評小草無知，對他們很高的知識批判和道德訴求，但顯然小草這些八九如何投票，將會決定台灣的命運。

李登輝當初用郝柏村的時候，不知道多少人批評攻擊軍人干政，我的很多學長前輩也都上街頭去接受棍棒的民主洗禮。

發一萬元、減稅這些很難對這些年輕人產生吸引力，減免學費、房屋貸款補助也讓建商跟銀行得到好處，不容易讓年輕人有政府照顧我們的感覺。

新加坡是用公屋的制度讓年輕人住，70%的人都住在政府這樣的房子裡面。（彭博檔案照）新加坡是用公屋的制度讓年輕人住，70%的人都住在政府這樣的房子裡面。（彭博檔案照）

新加坡是用公屋的制度讓年輕人住，70%的人都住在政府這樣的房子裡面，新加坡人也覺得執政黨很照顧他們，一直投票沒有政黨輪替的國家恐怕就是新加坡了。

我們害怕共產黨來，除了言論自由的因素以外，還有我們或多或少都擁有資產。

一無所有的人怕什麼？共產黨來不是剛好是翻身的機會嗎？很多小草應該有這樣的想法！

一無所有的人怕什麼？共產黨來不是剛好是翻身的機會嗎？很多小草應該有這樣的想法！示意圖。（歐新社檔案照）一無所有的人怕什麼？共產黨來不是剛好是翻身的機會嗎？很多小草應該有這樣的想法！示意圖。（歐新社檔案照）

選舉就是戰爭，戰爭是殘酷的，不會沒有傷亡。

看到我們開車常經過的集合式住宅北府院，已經落成了好幾年，真正居住的沒有幾戶，下面周圍開的商店倒了一大堆，而很多年輕人卻沒有房子住。

台灣是全世界最危險的地方，也是著名的火藥庫，之前蔡英文被香港救了一次，賴清德被柯文哲愛錢救了一次。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

