沈榮欽國際視野》全球都在關注 台灣對南非的半導體出口管制

台灣對南非實施半導體出口管制，引發全球關注，認為這是台灣首度將半導體「武器化」。 南非對台灣代表處降級遷址連美國政府都反對，但是南非政府置之不理，因此台灣選擇對南非實施半導體出口管制，是謹慎考量後才出手。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2025/09/30 12:30

◎ 沈榮欽

台灣對南非實施半導體出口管制，引發全球關注，認為這是台灣首度將半導體「武器化」，成效如何值得關切。

經濟部公告，輸往南非的積體電路、晶片、記憶體等四十七項貨品，須經核准才能出口。示意圖。（歐新社檔案照）經濟部公告，輸往南非的積體電路、晶片、記憶體等四十七項貨品，須經核准才能出口。示意圖。（歐新社檔案照）

說起來南非過去曾經與中華民國關係密切，不僅長期維持與台灣邦交，兩國領袖曼德拉與李登輝還曾經互相進行國是訪問，曾經是當時的重大國際新聞。曼德拉更信誓旦旦絕不會與台灣斷交，不料後來禁不住國內親中壓力，依舊在其任內與台斷交，和中華人民共和國建交。

之後南非和中國的關係就越走越近，並強烈支持中國的一中政策，處處在國際上對台灣十分不友善，最後終於要求台灣代表處更名遷出首都普利托利亞。

其實這幾年南非不僅和中國，也和伊朗與俄羅斯十分親近，金磚國家集團更是努力推動去美元化，成為反美先鋒之一，川普也因南非的土地政策與其槓上。南非對台灣代表處降級遷址連美國政府都反對，但是南非政府置之不理，因此台灣選擇對南非實施半導體出口管制，是謹慎考量後才出手。

南非對台灣代表處降級遷址連美國政府都反對，但是南非政府置之不理。（路透檔案照）南非對台灣代表處降級遷址連美國政府都反對，但是南非政府置之不理。（路透檔案照）

台灣此時對南非實施半導體出口管制，對南非而言，處於最尷尬的時期。一方面南非本來將礦產出口給中國，讓其在稀土上更有發言權，直到最近稀土成為戰略物資後，才制定本國的稀土戰略與法令。依賴農礦出口的南非，製造業並不算特別發達，半導體晶片最可能傷害的是其汽車與零組件部門。

中國則表示，中國正在成熟晶片崛起，很快就會主導全球成熟晶片市場，壓縮台灣，要南非不要擔心。

但是我看到南非科技業記者對台灣半導體實力，可以用驚懼來形容，認為台灣壟斷半導體先進晶片製造，可以以此威脅輝達、AMD，再利用槓桿去威脅下游的電腦廠商，絕不可以輕忽台灣半導體出口管制的威力，想像力十分豐富。

這幾年南非不僅和中國，也和伊朗與俄羅斯十分親近，台灣選擇對南非實施半導體出口管制，是謹慎考量後才出手。（取自貼文）這幾年南非不僅和中國，也和伊朗與俄羅斯十分親近，台灣選擇對南非實施半導體出口管制，是謹慎考量後才出手。（取自貼文）

本來南非資訊科技並不發達，不過在另一方面，南非政府所殷殷盼望者，還是中國承諾向南非投資 100 億美元，發展高科技產業，要把南非打造成「非洲矽谷」，並與其和「一帶一路」聯繫起來。對高科技產業來說，晶片絕對不可或缺，因此此時台灣對南非實施晶片出口管制，讓南非頗為尷尬。

儘管南非電力等基礎設施不足，但是對於高居不下的失業率，南非政府視之為救命的投資，尤其是南非青年失業率高達44%，近年民粹主義抬頭，政府認為中國投資有助延長執政壽命。

不過南非過去的大型計畫，從重建與發展計畫（RDP）到南非加速與共享成長倡議（ASGISA），均未能實現承諾創造就業、轉型和成長，不僅是基礎設施不足，也和南非的治理不良有關，所謂「非洲矽谷」能否成功，恐怕並不容易。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（美聯社檔案照）美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（美聯社檔案照）

美國財長貝森特最近表示：「世界經濟最大的失敗點，就是99%的高性能晶片都是在台灣生產。」，「他們（台灣）做得非常好，擁有極佳的生態系統，但就風險管理而言，我不知道我們需求的30%、40%或50%該如何處理，我們必須把這些（產能）帶回美國或給我們的盟友，不論是日本或中東，我們每天都在為此努力。」

對世界其他國家而言，台灣本次對南非實施半導體出口管制的效果，是一件值得密切關注的事情。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

