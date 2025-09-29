自由開講》于朦朧、吳慷仁 照見中國演藝圈幻象與真實

◎ 楊智強

近日中國男星于朦朧驚傳墜樓身亡，事件在中國社群媒體遭嚴密封鎖，相關討論及質疑聲浪被快速消音。香港藝人陳曉東公開質疑事件真相的貼文，也被自動刪除，引發海外華人界對中國演藝圈暗黑文化、言論管制嚴峻的關注與震驚。

據傳于朦朧生前遭多日軟禁、強迫陪酒，在政商勾結的險惡環境枉送性命，泯滅人性的潛規則不僅扼殺了個人生命，更壓制社會言論自由。臺灣作為一個言論多元、法治且尊重人權的社會，對照中國人權的鴻溝顯已深不見底，絕非政治口號所能掩蓋。

請繼續往下閱讀...

中國男星于朦朧於9月11日不幸墜樓身亡，中國官方說法為「飲酒意外」。（翻攝自Threads）

中國演藝圈表面光鮮亮麗，紅毯閃耀、粉絲沸騰，但這只是冰山一角的假象。明星的成功往往不是憑藉才華，而是被資本與權力層層操控，抗拒潛規則者則面臨雪藏與排擠，猶如于朦朧悲劇的縮影。

金馬影帝吳慷仁嘗試赴中國發展的經歷，則暴露出中國演藝圈的重重障礙。因政治氣氛與潛規則的壓制，遭到中國網友排擠，並且與女主角孫儷的合作曾因罷演事件而受阻，最終狼狽返台重整事業。

吳慷仁的遭遇顯示一個極缺言論與創作自由的獨裁體制，連優秀藝人也難有健康的發展空間。中國演藝圈中的政治審查與潛規則相互交織，使人性與創作被無情壓縮，這不僅是單一藝人的悲劇，更是整個體制的悲哀。

藝人吳慷仁近年來把事業版圖轉往中國發展。（資料照）

從于朦朧的悲劇到吳慷仁的失敗，我們看到的不是兩岸文化的一家親，而是根深柢固的制度裂痕與價值對立。中國無孔不入的箝制和嚴密監控，讓藝人無法勇敢發聲，或被迫助紂為虐，老百姓更難以信賴一場公正透明的調查。這樣的現實提醒我們，兩岸不應盲目唱和親近，而應正視彼此在自由、法治及人權上判若雲泥，來堅守臺灣珍貴的民主價值。

身為台灣人，我們應警惕中國演藝圈與整體社會體制中那些泯滅人性的潛規則與黑暗力量，並反思兩岸一家親說法背後的虛假與危險。唯有保持警醒與清醒的認知，台灣才能守住民主自由的里程碑，確保言論自由與人權價值不被侵蝕。

（作者為教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法