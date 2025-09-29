自由電子報
廣場精選》馬太鞍溪堰塞湖災難：藍白政客作秀 地方首長失職

更荒謬的是，花蓮選出的立委傅崐萁。災情最緊急時刻，他不是在協調救援，而是在媒體面前作秀轟中央，甚至亂扯什麼「為何不炸掉堰塞湖」。不僅曝露他對地質常識的無知，更顯示他從未真正關心過馬太鞍溪堰塞湖。說穿了，傅崐萁眼裡沒有災民，只有政治算計。
廣場精選

廣場精選

2025/09/29 08:30

◎ 劉哲瑋

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流，釀成重大死傷。作為長年在光復鄉任教、生活的居民，我痛心疾首。然而，比天災更可怕的，是地方官員的不作為，以及政客的冷血作秀

花蓮縣光復鄉市區大淹水，許多房子一樓幾乎淹沒直到屋頂，車輛泡水。（民眾提供）花蓮縣光復鄉市區大淹水，許多房子一樓幾乎淹沒直到屋頂，車輛泡水。（民眾提供）

首先，民眾黨立委黃國昌在災後召開記者會，搬出八月中農業部長的談話，痛批「背了幾條人命」。然而，楊柳颱風八月中襲台時，我就在光復現場。當時切實進行了預防性撤離，隔天鄉親就恢復生活，並未發生立即危險。黃國昌如今切割時間，刻意「移花接木」，只為製造聲量。要問黃國昌，八月中你人在哪裡？當時未見你協助撤離或救災，如今卻要扮事後諸葛。這種操作太冷血，殘酷地拿罹難者為自己營造政治舞台。

更荒謬的是，花蓮選出的立委傅崐萁。災情最緊急時刻，他不是在協調救援，而是在媒體面前作秀轟中央，甚至亂扯什麼「為何不炸掉堰塞湖」。不僅曝露他對地質常識的無知，更顯示他從未真正關心過馬太鞍溪堰塞湖。說穿了，傅崐萁眼裡沒有災民，只有政治算計。

事實是，中央政府早在七月薇帕颱風後就展開監測。林業及保育署進行潰壩模擬、風險評估，甚至空降人員以架設監測儀器，且不定時更新資料。九月廿二日上午七點，農業部更已發出紅色警戒，要求花蓮縣政府「立刻強制撤離」。中央的公文就擺在那裡，為何地方竟敢遲遲不動？佛祖街的罹難者家屬當面向徐臻蔚控訴，他們根本沒收到縣府的撤離通知

花蓮縣長徐榛蔚，明知颱風將近，卻仍然率官員赴日韓，直到九月廿二日晚間才匆忙返台。媒體揭露，是內政部長劉世芳一通電話，才把她「叫回來」。花蓮縣長竟得要中央官員催促才肯回國向縣民履行責任，這不是失職，什麼才是？監察院要不要徹查？公務員廢弛職務而致生災害，檢察官要不要立案偵查？

花蓮縣長徐榛蔚24日下午五點多到瑞穗生命園區關心罹難者家屬，其中母親罹難的劉先生向縣長抱怨說，23日都沒有人通知需要撤離。（資料照）花蓮縣長徐榛蔚24日下午五點多到瑞穗生命園區關心罹難者家屬，其中母親罹難的劉先生向縣長抱怨說，23日都沒有人通知需要撤離。（資料照）

原本是天災，但因地方政府的怠惰、立委的口水戰、縣長的缺席，最終演變成人禍。當中央持續監測、反覆警告，地方卻一再失能，錯失了黃金撤離時間。當政客忙著噴口水把災民的鮮血化為選票，真正需要的人卻得不到通知，付出生命代價，作為教師與居民，十分痛心

此刻，我朋友的親人依然下落不明，死亡不是冷冰冰的數字，而是一條條生命的生離死別。災後，藍白政客仍在算計，如何能從災難撈得更多政治利益。這場悲劇，讓我們看清誰在守護人民，誰只在操弄人命。

（作者是教師）

