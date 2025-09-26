自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》花蓮水災 凸顯長期執政結構性問題

2025/09/26 09:00

◎ 蔡育德

近期花蓮發生嚴重水災，再度凸顯長期治理結構下的脆弱性。花蓮作為長期由國民黨執政的縣市，防災、基礎建設與長期規劃仍有明顯挑戰。每逢災難，常見的是短期救助與官員慰問，雖能暫時安撫民心，但長期而言，反覆的災害暴露出結構性問題。

花蓮縣光復鄉市區大淹水，許多房子一樓幾乎淹沒直到屋頂，鄉民下樓移車都來不及，躲在民宅二樓避難。（民眾提供）花蓮縣光復鄉市區大淹水，許多房子一樓幾乎淹沒直到屋頂，鄉民下樓移車都來不及，躲在民宅二樓避難。（民眾提供）

這種「小恩小惠式政治」在地方治理上有其現象，也可以在兩岸互動中看到相似模式。過去二十年，台灣遭遇重大天災時，中國對台灣的援助通常較象徵性。例如，2009 年八八風災，中國紅十字會捐助人民幣約五千萬（約新台幣二億五千萬），此後的多次地震與水災捐款多為數百萬元台幣左右（來源可查中國紅十字會公告及媒體報導）。反觀台灣對中國的援助，如2008年汶川地震，台灣社會各界募款超過新台幣86億元（來源可查台灣各大媒體及慈善組織統計）。

台灣是一個主權獨立的國家。如果中國真的把台灣視為「一家人」，理應在災害面前展現充分的責任感。然而，現實中政治考量似乎超過人道關懷，也讓「兩岸一家親」口號更像政治表述而非真實關懷。

回到花蓮，長期執政的政治模式以短期措施安撫民心，卻未必能帶來系統性的安全與進步。結果是，每一次天災的破壞都可能被放大，暴露出長期規劃不足的後果。

花蓮縣由傅崐萁（左）和徐榛蔚（右）夫妻檔，先後擔任縣長長期執政。（資料照）花蓮縣由傅崐萁（左）和徐榛蔚（右）夫妻檔，先後擔任縣長長期執政。（資料照）

天災提醒我們：口號可以暫時安撫人心，補助可以短期止痛，但唯有長遠治理，才能真正守護人民安全與生活尊嚴。 無論是地方治理還是兩岸互動，公民應持續關注政策是否真正落實在改善生活和防災安全上，而非僅停留在象徵性表態或是小恩小惠式的滿足，並且慎重行使手上那一張寶貴的選票！

（作者為跨界治理顧問）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書