自由開講》花蓮水災 凸顯長期執政結構性問題

◎ 蔡育德

近期花蓮發生嚴重水災，再度凸顯長期治理結構下的脆弱性。花蓮作為長期由國民黨執政的縣市，防災、基礎建設與長期規劃仍有明顯挑戰。每逢災難，常見的是短期救助與官員慰問，雖能暫時安撫民心，但長期而言，反覆的災害暴露出結構性問題。

花蓮縣光復鄉市區大淹水，許多房子一樓幾乎淹沒直到屋頂，鄉民下樓移車都來不及，躲在民宅二樓避難。（民眾提供）

這種「小恩小惠式政治」在地方治理上有其現象，也可以在兩岸互動中看到相似模式。過去二十年，台灣遭遇重大天災時，中國對台灣的援助通常較象徵性。例如，2009 年八八風災，中國紅十字會捐助人民幣約五千萬（約新台幣二億五千萬），此後的多次地震與水災捐款多為數百萬元台幣左右（來源可查中國紅十字會公告及媒體報導）。反觀台灣對中國的援助，如2008年汶川地震，台灣社會各界募款超過新台幣86億元（來源可查台灣各大媒體及慈善組織統計）。

台灣是一個主權獨立的國家。如果中國真的把台灣視為「一家人」，理應在災害面前展現充分的責任感。然而，現實中政治考量似乎超過人道關懷，也讓「兩岸一家親」口號更像政治表述而非真實關懷。

回到花蓮，長期執政的政治模式以短期措施安撫民心，卻未必能帶來系統性的安全與進步。結果是，每一次天災的破壞都可能被放大，暴露出長期規劃不足的後果。

花蓮縣由傅崐萁（左）和徐榛蔚（右）夫妻檔，先後擔任縣長長期執政。（資料照）

天災提醒我們：口號可以暫時安撫人心，補助可以短期止痛，但唯有長遠治理，才能真正守護人民安全與生活尊嚴。 無論是地方治理還是兩岸互動，公民應持續關注政策是否真正落實在改善生活和防災安全上，而非僅停留在象徵性表態或是小恩小惠式的滿足，並且慎重行使手上那一張寶貴的選票！

（作者為跨界治理顧問）

