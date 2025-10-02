自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》理解前輩退休焦慮 新生代公務員吐現實困境

2025/10/02 08:30

◎陳奕辰

上月18號，全國公務人員協會與多個公教團體在立法院召開記者會，國民黨團總召傅崐萁出席，承諾將「停砍公教退休金」列為新會期開議首案，並強調要維護退休人員生存權。這場活動讓退休公務員的焦慮再次浮上檯面。我能理解前輩們的心情：一生奉獻公職，期待退休後有安穩保障，這是合理且應被尊重的。

立法院國民黨團已將「停砍公教年金」，列為本會期第一優先議案。（資料照）立法院國民黨團已將「停砍公教年金」，列為本會期第一優先議案。（資料照）

然而，身為新生代公務員，我也必須坦白說：退休雖然重要，但對我們而言還太遙遠。眼前更迫切的，是現職生活與工作的重壓。若協會的聲音長期集中在年金議題，而忽略現職處境，勢必難以凝聚年輕世代的支持。

我們真正面臨的困境，其實更貼近日常：房價高檔、薪資停滯，年輕公務員難以安居；業務過重、人力不足，加班成為常態卻缺乏補償；職場文化仍有層級僵化與霸凌，讓新人難以發聲；考績平均化、升遷有限，努力常被沖淡；加上承擔高責任卻缺乏法律與心理支持，社會又對我們貼上「鐵飯碗」標籤，壓力更顯沉重。

我們並不是要否定退休前輩的權益，而是希望協會能同時兼顧現職的聲音。若協會要成為真正的代言人，就必須並重兩大面向：

工時與人力治理：建立強制補休或加班費制度，避免過勞常態化。

反霸凌與職場文化：設立獨立申訴管道，將反霸凌納入主管考核。

考績與升遷改革：增加差異化，建立專業職序，給予努力者公平回饋。

法律與心理支持：提供行政爭訟與心理健康資源，減輕基層壓力。

居住與生活協助：爭取租屋、育兒、交通補助，回應最切身的需求。

全國公務人員協會與多個公教團體主張「停砍公教年金」，年輕公務員盼理解現職者困境。（資料照）全國公務人員協會與多個公教團體主張「停砍公教年金」，年輕公務員盼理解現職者困境。（資料照）

退休制度保障固然重要，但若協會長期只專注於此，年輕人自然會覺得「協會與我無關」。跨世代的同理，應該建立在「理解退休焦慮，也看見現職困境」。唯有如此，協會才能真正凝聚力量，不只是退休者的代言人，更是所有公務員的共同依靠。

（作者為現任公務員、兼任大學講師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書