自由開講》理解前輩退休焦慮 新生代公務員吐現實困境

上月18號，全國公務人員協會與多個公教團體在立法院召開記者會，國民黨團總召傅崐萁出席，承諾將「停砍公教退休金」列為新會期開議首案，並強調要維護退休人員生存權。這場活動讓退休公務員的焦慮再次浮上檯面。我能理解前輩們的心情：一生奉獻公職，期待退休後有安穩保障，這是合理且應被尊重的。

立法院國民黨團已將「停砍公教年金」，列為本會期第一優先議案。（資料照）

然而，身為新生代公務員，我也必須坦白說：退休雖然重要，但對我們而言還太遙遠。眼前更迫切的，是現職生活與工作的重壓。若協會的聲音長期集中在年金議題，而忽略現職處境，勢必難以凝聚年輕世代的支持。

我們真正面臨的困境，其實更貼近日常：房價高檔、薪資停滯，年輕公務員難以安居；業務過重、人力不足，加班成為常態卻缺乏補償；職場文化仍有層級僵化與霸凌，讓新人難以發聲；考績平均化、升遷有限，努力常被沖淡；加上承擔高責任卻缺乏法律與心理支持，社會又對我們貼上「鐵飯碗」標籤，壓力更顯沉重。

我們並不是要否定退休前輩的權益，而是希望協會能同時兼顧現職的聲音。若協會要成為真正的代言人，就必須並重兩大面向：

工時與人力治理：建立強制補休或加班費制度，避免過勞常態化。

反霸凌與職場文化：設立獨立申訴管道，將反霸凌納入主管考核。

考績與升遷改革：增加差異化，建立專業職序，給予努力者公平回饋。

法律與心理支持：提供行政爭訟與心理健康資源，減輕基層壓力。

居住與生活協助：爭取租屋、育兒、交通補助，回應最切身的需求。

全國公務人員協會與多個公教團體主張「停砍公教年金」，年輕公務員盼理解現職者困境。（資料照）

退休制度保障固然重要，但若協會長期只專注於此，年輕人自然會覺得「協會與我無關」。跨世代的同理，應該建立在「理解退休焦慮，也看見現職困境」。唯有如此，協會才能真正凝聚力量，不只是退休者的代言人，更是所有公務員的共同依靠。

（作者為現任公務員、兼任大學講師）

