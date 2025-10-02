自由開講》當AI成為陪伴者 行為與道德準則待研議

◎ 楊啟正

最近有兩則新聞筆者認為與未來心理健康的趨勢息息相關且重要性極高，在此誠懇呼籲政府應正視此議題。首先，一則新聞中提及有位高中生由於自覺憂鬱症而鼓起勇氣去身心科就診，然而卻因為「沒有家長陪同而無法開藥」，很可能使得其身心狀況無法得以改善。

高中生由於自覺憂鬱症而鼓起勇氣去身心科就診，然而卻因為「沒有家長陪同而無法開藥」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（資料照，照片來源：shultterstock）

其實這樣的狀況已甚為常見，縱使政府與專家學者在討論此議題，甚至修訂相關法律時，都會不斷強調兒少的醫療自主權；但在實務現場中，兒少仍會因為各種制度上（例如：未成年者就醫，必須由家長或法定代理人陪同）或現實上（例如：擔心會有潛在的法律訴訟問題，即使是心理諮商仍要法定代理人同意）的困難，使得無法為自身的心理健康做決定。

試想這位憂鬱的青少年可能會怎麼做？在現今的時代趨勢下，AI陪伴會不會就成為了一個既具隱私保障，甚至亦有某種程度醫療知識水準的自然選擇？事實上，這個現象已是台灣社會的現在進行式！過去已有網路調查顯示，藉由AI來做為陪伴或舒解情緒者已約佔3成，明顯已跳脫將AI單純做為查找資料或製作報告的工作。

此種將AI跨越工具型關係（instrumental relationship）而成為情感型關係（emotional relationship）的狀態，已成為未來AI使用上的最大課題之一。

國際上也早已有許多新聞提到，有些AI模型有可能會產生鼓勵使用者輕生的疑慮，甚至因此而引發許多法律訴訟的產生。

其次，近期ChatGPT創辦人奧特曼（Sam Altman）於接受訪問時，提到ChatGPT雖然已有特定團隊在討論AI模型的行為準則，然而他自從推出ChatGPT後就苦惱於使用者輕生的相關議題；而如何建立起AI的道德標準，以及是由誰來決定AI採用什麼樣的標準，可能皆需要有更適當的機制加以執行。

民進黨立委張雅琳（右二）、林宜瑾（左二）先前與台灣展翅協會、台灣放伴教育協會等團體共同舉行記者會，盼社會各界支持在「AI基本法」中納入兒少風險分級、AI倫理教育等機制。（資料照）



AI勢必為未來國內最重要的產業發展之一，筆者建議政府相關單位，例如數位發展部在思考AI發展時，不可僅從思考技術或產業的相關面向著手，亦應從AI行為與道德準則等角度，邀集不同部會（例如：衛福部或教育部等）與相關學者專家共同研議，打造一個安全的AI使用環境。

（作者為國立政治大學心理學系教授）

