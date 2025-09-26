自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》川普助台的三把暗劍

2025/09/26 11:30

◎江峰

川普擱置4億美元對台軍援！

前日，《華盛頓郵報》刊登了一篇獨家爆料，說川普為了跟習近平達成交易，親手擱置了一筆超過4億美元的對台軍援。消息一出，全世界的中共紅媒、大外宣，簡直是如獲至寶、欣喜若狂，立刻開足馬力大肆渲染「美國棄台論」、「台灣不過是棋子」的老調。他們想告訴台灣人：你看，美國靠不住吧？關鍵時刻，你們就是被拿來交換的籌碼。

美媒「華盛頓郵報」報導稱，美國總統川普為促成與中國貿易談判及川習會，擬暫停一項超過4億美元（約台幣120億元）的對台軍援，白宮已聲明尚未有最終定案。（歐新社檔案照）美媒「華盛頓郵報」報導稱，美國總統川普為促成與中國貿易談判及川習會，擬暫停一項超過4億美元（約台幣120億元）的對台軍援，白宮已聲明尚未有最終定案。（歐新社檔案照）

如果只看標題，確實容易讓人心頭一緊，但魔鬼永遠藏在細節裡。川普這一招根本不是退縮，而是一套精妙絕倫的組合拳，是陽謀與暗劍的完美結合。他扔出去的是一顆煙霧彈，而真正送到台灣手裡的，卻是三把鋒利無比、直插要害的暗劍，這三把劍足以讓所有棄台論的鼓吹者啞口無言。

先說「暫停軍援」這件事。這裡的關鍵詞是「援助」（Aid），在國際政治裡，「援助」帶有很強的政治意涵，幾乎等同於一種無償的、大哥對小弟般的保護性贈予。這個詞是中共最聽不得的，因為這要比軍售要狠的多，軍售還可以歪曲為美國佬要掙錢，台灣則是用錢來維繫與美國的關係，但是軍援則代表美國對台灣的保護性質了。

美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）的合成照。（法新社檔案照）美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）的合成照。（法新社檔案照）

川普在跟習近平通話前，先把這個最具挑釁性的詞從檯面上暫時拿開，這是在給習近平一個台階下，給他一個虛無的面子。他等於是說：「你看，為了跟你好好談，我已經把最讓你難受的那根刺先拔掉了。現在我們可以心平氣和地聊聊了吧？」這是典型的川普式談判藝術——用一個象徵性的、隨時可以收回的姿態，來換取實質性談判的空間。

同樣的操作：川普並不讚許對烏克蘭軍援，也是在為普廷的會談提供條件，但是卻不影響川普團隊給予烏克蘭更多先進武器，和允許烏克蘭運用這些武器給予俄羅斯的打擊。這就是交易的藝術，給你足夠的面子，得到實惠的裡子。

川普三把真正的暗劍

第一把劍是真金白銀的武器銷售。

《華盛頓郵報》自己都在文章裡寫得清清楚楚：就在上個月，美台雙方國防官員，在阿拉斯加安克拉治舉行了一場秘密會談，敲定了一筆規模巨大、可能高達數十億美元的武器銷售方案。暫停幾億的援助，卻秘密敲定了幾十億的銷售，哪個對台灣的國防實力更有實質性提升？川普等於是把一碗象徵性的“心靈雞湯”先收了回去，轉手再遞上一桌滿漢全席的硬菜。

金融時報和路透先後報導指出，美國戰爭部（前國防部）印太事務官羅耶爾（右圖）與我國國安會諮詢委員徐斯儉（左圖）在上個月於阿拉斯加舉行秘密會談。（擷取自美國戰爭部（前國防部）官網、資料照）金融時報和路透先後報導指出，美國戰爭部（前國防部）印太事務官羅耶爾（右圖）與我國國安會諮詢委員徐斯儉（左圖）在上個月於阿拉斯加舉行秘密會談。（擷取自美國戰爭部（前國防部）官網、資料照）

中共的紅媒只敢炒作那碗被端走的雞湯，卻對滿桌的硬菜假裝看不見。而且這可是由五角大廈的頂級大廚，為台灣量身訂做的一桌「不對稱作戰」的滿漢全席。什麼叫「不對稱作戰」？就是台灣國防戰略所說的豪豬戰術，打不過你，但你絕對無法吞下去，甚至無法靠近。

首先，是成群結隊的「察打一體」無人機，這是漫天的眼睛和毒刺，可以24小時不間斷地監控台灣海峽，其偵測距離甚至可以覆蓋中共東南沿海腹地，共軍的每一條船、每一個登陸點、每一個軍事集結點、每一輛導彈車的動向都暴露無遺。有些一體機還是掛載著導彈的「空中刺客」，一旦發現目標，直接蜂擁而上，搞個飽和式攻擊。記住一點，這些是可以24小時執勤的。

接著，是各型智能導彈，特別是「魚叉」反艦導彈。價格不算貴得離譜，但性價比極高，因為一發就足以重創甚至擊沉一艘價值幾十億美元的驅逐艦，甚至是航空母艦

我國向美國採購100套、400枚陸射型魚叉反艦飛彈系統，首批5輛飛彈發射車、1輛雷達車，已在日前運抵台灣，現正由海軍海鋒大隊進行接裝訓練中。（資料照，取自波音官網）我國向美國採購100套、400枚陸射型魚叉反艦飛彈系統，首批5輛飛彈發射車、1輛雷達車，已在日前運抵台灣，現正由海軍海鋒大隊進行接裝訓練中。（資料照，取自波音官網）

最後，也是最關鍵的，是一套遍佈全島的「海岸監測傳感網絡」。如果說無人機是眼睛，導彈是拳頭，那這套網絡就是台灣防禦體系的中樞神經系統，它能整合所有的情報，在共軍還沒登陸之前，就把他們的行動變成一場「透明直播」。

美國正在用數十億美元的規模，為台灣打造真正的銅牆鐵壁。相比這桌豐盛的滿漢全席，那暫時擱置的4億美金援助，充其量就只是一盤開胃菜。中共紅媒卻藉此大做文章，你說誰傻？

第二把劍，台灣的「秘密管道」

就在今天，路透社又放出了一篇獨家中的獨家。報導說，台灣駐美代表俞大㵢大使，這個月在華盛頓，跟一個極其神秘、但權力極大的機構成員，舉行了私下會面。這個機構叫做「總統情報顧問委員會」（President's Intelligence Advisory Board），簡稱PIAB。它不是以往跟台灣打交道的美國國務院底下的官僚機構，這是直屬美國總統的“私人內閣”。委員會的主席是川普最核心的親信、前國會議員、現在替他掌管“真相傳媒”的努涅斯（Devin Nunes），成員裡還有他第一任期內的國安顧問奧布萊恩。這群人繞開所有龐雜的政府官僚體系可以直接跟川普對話，他們的意見，在很大程度上就是或者將是川普的意見。

消息人士透露，我國駐美大使9月初曾與美國總統情報顧問委員會（PIAB）的代表會面，其中包括與川普關係特別密切的PIAB主席努涅斯（Devin Nunes）（左）。（美聯社檔案照）消息人士透露，我國駐美大使9月初曾與美國總統情報顧問委員會（PIAB）的代表會面，其中包括與川普關係特別密切的PIAB主席努涅斯（Devin Nunes）（左）。（美聯社檔案照）

台灣的最高代表，能跟這樣一個核心圈子裡的人秘密會面，這意味著什麼？這意味著美台之間的溝通，已經擺脫了過去那種層層匯報的官僚系統，進入了一條直達總統本人、最高效、最核心的“快車道”。這條秘密熱線的建立，比十個公開的官方聲明都管用得多！

第三把劍，「國會授權」按部就班

《華盛頓郵報》在文章的末尾，還不經意地提了一句：就在本週，川普政府已經就一筆價值5億美元的新軍售案，非正式地通知了國會。這說明在檯面之下，所有該走的程序、該辦的事，一樣沒停，都在有條不紊地進行著。

所以，台灣的朋友們，當你們再看到那些紅媒炒作「棄台論」的時候，請把這三把暗劍的故事，講給他們聽。川普的對台策略，從來不是要不要許諾保衛台灣的問題，而是如何用最高效、最務實，同時又能最大限度服務於美國利益的方式來合作。他放棄了虛假的口號，轉而用巨額的軍售、核心的情報對接、持續的法律授權，將美台關係以前所未有的深度，牢牢地綁定在了一起。這，才是真正的定心丸。

習近平顯然贏得了面子，川普通話中盛讚93閱兵，還撤銷了對台灣的軍援；但是台灣卻變得更加全身是刺，閱兵中善於踢正步和疊方塊被子的解放軍將面臨美國和歐洲的全面絞殺，與俄羅斯的背刺。習近平幾乎失去了所有的裡子。

影音資料庫來源：乾淨世界

完整影片按此

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書