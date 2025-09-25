自由電子報
林修民 半導體看天下》警總的數位轉型 - 現代的數位警總

事實上監控政敵，一直都是專制政權的拿手工作。只是隨著時代進步，以前必須用人工審查，現在進步到利用GPS，以及隱藏式攝影機就可以監控任何人。
林修民

林修民

2025/09/25 21:00

◎ 林修民

民進黨立委王義川9月22日指控，去年6月藍委徐巧芯以「民眾爆料」名義公布幾張他進出銀行和車輛行駛的照片，事實上來源是來自「凱思國際」這家跟黃國昌有密切關係的公司。

民進黨立委王義川（中）日前與立法院民進黨團共同舉行記者會，說明「跟拍案」始末。（資料照）民進黨立委王義川（中）日前與立法院民進黨團共同舉行記者會，說明「跟拍案」始末。（資料照）

23日王再公布，黃國昌2016年競選汐止立委時的政治獻金申報中出現一名李姓助理，剛好與跟拍他的人同名同姓，懷疑是同一人。

媒體人詹凌瑀更加碼踢爆，李助理從黃國昌第一次選立委就是工作人員，還是黃國昌妻子高翔的左右手兼孩子的家教。

事實上監控政敵，一直都是專制政權的拿手工作只是隨著時代進步，以前必須用人工審查，現在進步到利用GPS，以及隱藏式攝影機就可以監控任何人。

林修民 半導體看天下》警總的數位轉型 - 現代的數位警總用GPS及隱藏式攝影機就可監控任何人。針孔攝影機示意圖。（法新社檔案照）

專研台灣政治以及歷史的前東京大學教授若林正丈在他的新書中就曾經提過：民國74年的時候，當時還在香港工作的若林教授曾經寄「台灣抗日國族主義的問題狀況再考」論文一書給台灣的江春男。

沒想到，這本純學術研究的著作，只是提到日治時代歷史的台灣共產黨一詞，當時的國民黨政府就審查這信件內容，並把這個日本教授點名做記號。

林修民 半導體看天下》警總的數位轉型 - 現代的數位警總戒嚴時期警備總部軍法處看守所，現為白色恐怖景美紀念園區。（資料照）

警總做過這些事情之所以暴露出來，是因為在民進黨執政之後利用轉型正義，曝光當年警總的內部文件才使得外界得知當年國民黨監控人民，不只限於台灣人，連日本人也在名單之內的事情。

隨著科技進步，現在要監控別人比以前警總那個年代還要方便太多。以前還要派人去郵局拆開你的信件包裹來審查，現在有了GPS和隱藏式攝影機隨時都可以知道你有沒有闖紅燈，有沒有把車子停在不該停的地方。

科技的快速進步，監控政敵也是會跟著進步，這就是警總的數位轉型。

這就是為什麼筆者一直強調科技的核心必須是人權法治，因為如果沒有以人權爲核心的科技，這些科技只會被拿來作為殘害人類的工具，成為想要成為獨裁者的最愛，不管他們有現在有掌權或者沒有掌權。

（作者為科技專欄作家）

