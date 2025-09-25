自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享~James Jseng》強制撤離 高雄示範過了

這已經不是立法院，這已經不是他們可以隨意竄改的法律，這是數十條人命，所以從一開始他們就急著要撇清，但那也沒有用，公訴罪，瀆職，業務過失致死，還有這些人逃也逃不了的良心。
名家分享

名家分享

2025/09/25 13:30

◎ James Jseng

不願意在第一時間去討論花蓮的事，在那個時候，什麼都不重要，救災第一。

咆哮難卸瀆職之責 更難逃良心究責

結果，我們看到的是，在救災會議上，有人急著要推卸責任，大呼小叫，但，這已經不是立法院，這已經不是他們可以隨意竄改的法律，這是數十條人命，所以從一開始他們就急著要撇清，但那也沒有用，公訴罪，瀆職，業務過失致死，還有這些人逃也逃不了的良心。

行政院長卓榮泰（左二）到花蓮光復勘災，與立委傅崐萁（中）在馬太鞍溪斷橋邊爭論相持不下。（資料照）行政院長卓榮泰（左二）到花蓮光復勘災，與立委傅崐萁（中）在馬太鞍溪斷橋邊爭論相持不下。（資料照）

台灣山高水急，並不缺少自然災害，怎麼做，怎麼執行，早有千百次經驗，今年從梅雨季就是一連串的山區路毀人傷，八月一日，高雄就示範了什麼叫作強制撤離。

找到幾個報導，結果都是深藍媒體，為什麼他們會報導陳其邁？因為他們是要用來攻擊陳其邁，新聞裡頭全都是民眾批評強制撤離，沒辦法做生意，但又無奈怕罰款的聲音。

（取自貼文）（取自貼文）

（取自貼文）（取自貼文）

如今看來，多麼諷刺？又多麼的解釋了一切，不是不能做，就看你要不要做而已，法令給你了，各種威脅科學數據也給你了，你當一個地方首長，有沒有那個肩膀一肩扛起？

（取自貼文）（取自貼文）

（取自貼文）（取自貼文）

花蓮會因為這樣就覺醒嗎？告訴你，不會，錢灑下去，組織動員起來，下一次當選的，依舊是砂石場，黑道，地方派系……

本文經授權轉載自James Jseng臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書