名家分享~James Jseng》強制撤離 高雄示範過了

這已經不是立法院，這已經不是他們可以隨意竄改的法律，這是數十條人命，所以從一開始他們就急著要撇清，但那也沒有用，公訴罪，瀆職，業務過失致死，還有這些人逃也逃不了的良心。

◎ James Jseng

不願意在第一時間去討論花蓮的事，在那個時候，什麼都不重要，救災第一。

咆哮難卸瀆職之責 更難逃良心究責

結果，我們看到的是，在救災會議上，有人急著要推卸責任，大呼小叫，但，這已經不是立法院，這已經不是他們可以隨意竄改的法律，這是數十條人命，所以從一開始他們就急著要撇清，但那也沒有用，公訴罪，瀆職，業務過失致死，還有這些人逃也逃不了的良心。

行政院長卓榮泰（左二）到花蓮光復勘災，與立委傅崐萁（中）在馬太鞍溪斷橋邊爭論相持不下。

台灣山高水急，並不缺少自然災害，怎麼做，怎麼執行，早有千百次經驗，今年從梅雨季就是一連串的山區路毀人傷，八月一日，高雄就示範了什麼叫作強制撤離。

找到幾個報導，結果都是深藍媒體，為什麼他們會報導陳其邁？因為他們是要用來攻擊陳其邁，新聞裡頭全都是民眾批評強制撤離，沒辦法做生意，但又無奈怕罰款的聲音。

如今看來，多麼諷刺？又多麼的解釋了一切，不是不能做，就看你要不要做而已，法令給你了，各種威脅科學數據也給你了，你當一個地方首長，有沒有那個肩膀一肩扛起？

花蓮會因為這樣就覺醒嗎？告訴你，不會，錢灑下去，組織動員起來，下一次當選的，依舊是砂石場，黑道，地方派系……

本文經授權轉載自James Jseng臉書

