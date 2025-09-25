黃澎孝練「孝」話》悠悠蒼天，此何人哉？我所認識的曹興誠⋯⋯

「大罷免運動」是一場多頭自發，去中心化的超大型群眾運動，曹興誠的獻身，才讓這場運動開始步上了亂中有序的軌道，尤其曹興誠的慷慨解囊，才讓罷團更有動力的走到最後⋯⋯。

◎ 黃澎孝

基本上，我就是一介讀過幾本書的匹夫。傻傻的相信：天下興亡 ，匹夫有責！年輕的時候，執干戈以衛社稷，進了軍校成為一介隨時準備血流五步的武夫。

甚至如今，退伍多年還像一隻退而難休的老警犬，每當看到敵蹤，聞到家園的危機，仍然吠吠不休，憂心不已！

女兒常笑我罹患「太監憂慮症候群」，皇帝不急 ，何必急死太監？我輒附庸詩經《黍離》回以：知我者，謂我心憂；不知我者，謂我何求？

曹興誠表示投入大罷免，他不求名、不求財、不求官，只為天理和公道。（資料照）

我本ㄧ直以為，憂國之心是我這不死老兵的「職業病」，直到結識曹興誠先生後，才發現吾道不孤！原來台灣還有這麼一位功成名就，富養天年的「八不居士」，竟然與我因同病而相惜！

比較起台灣無數億萬富翁，我只能算是個窮酸老秀才，多年來暗自以學傲物，目空一切「樹矮牆新」的科技新貴，既自尊又自卑地「不屑」攀附論交。

但是，網路時代，我在臉書上的貼文，以及政論節目的言談，還是會無心插柳地，獲得了一些意外的青睞。這也就是曹興誠先生與我論交的緣起。

坦白說，在曹興誠之前，「聞風而至」的郭台銘也曾以家宴待我。烏鋼大王廖萬隆更曾幾番單獨邀宴。均有延攬之意。但是，道不同不相為謀，我當然敬謝不敏。

但是，與曹興誠的往來則如春風秋月，恬淡之中既沒有襲人的銅臭，也沒有冰冷的高科，讓我大感意外的是，這位台灣晶圓代工產業開山鼻祖，私下醉心的竟然是古董字畫、哲學佛學⋯⋯。信口而出的心經謁語，連我這個淨空法師的入門弟子都自歎弗如！

他在言談中不時流露的哲史修為，則更自然展現出家學淵源的底氣。（資料照）

至於他在言談中不時流露的哲史修為，則更自然展現出家學淵源的底氣。但是，最讓我佩服的是，他對中國共產黨觀察入微的瞭解，以及對於抗中保台的強烈使命感！

當然，我更好奇，這個年近八旬的老頭，到底是何居心？難道他也是我在詩經《黍離》篇中，神交已久的那位「知我者，謂我心憂；不知我者，謂我何求？」的神人嗎？

誠如《黍離》篇中的反覆疑問：「悠悠蒼天，此何人哉？」此何人哉？抱著同樣的疑問與強烈的好奇，我不知不覺地與他越走越近，也把他那宛如道場般的書房，當成了免費蹭飯的膳房。從而竟自然而然地結識了洪三雄、陳玲玉夫婦和馬英九的同學盧正邦等ㄧ票「台大幫」的高材生。

事實上，金融業退休大腕洪三雄與經營國際級律師事務所的陳玲玉夫婦，當年都曾是台大學生民主運動的領袖人物。而擁有多國律師執照，曾在美國、中國和香港執業的盧正邦大律師，當年也曾被警總「招待」過驚心動魄的好多天⋯⋯。

在我們這群「老頑童」們互相激盪鼓譟下，曹興誠終於接下了「罷團」的領導義工。（資料照）

於是，在我們這群年逾古稀，不計名利、同氣相求的「老頑童」們互相激盪鼓譟下，曹興誠終於接下了「罷團」的領導義工。

如眾所週知，「大罷免運動」是一場多頭自發，去中心化的超大型群眾運動，曹興誠的獻身，才讓這場運動開始步上了亂中有序的軌道，尤其曹興誠的慷慨解囊，才讓罷團更有動力的走到最後⋯⋯。

雖然，大罷免最後難敵「普發一萬元」的變相買票的現金攻勢，但是，我們應該可以感受到國民黨原本那些親中舔共的政客們悄悄收斂不少，甚至蔣萬安非常熱衷的「雙城論壇」，也突然甩鍋中央，旗掩鼓歇了⋯⋯。這不就是「大罷免」的效果所致嗎？

姑且不論成敗論英雄，但是，曹興誠首當其衝，受傷最重！（資料照）

姑且不論成敗論英雄，但是，曹興誠首當其衝，受傷最重！出錢出力不但沒得到民進黨的助力，甚至於，還有疑似民進黨的網軍，企圖帶風向給他和柯建銘、沈伯洋扣上「戰犯」罪名！真是令全體罷團志工孰可忍？孰不可忍！曹興誠老驥伏櫪，「但為君故沉吟至今」的悠悠赤子之心怎能不為之碎心淌血？

在我們大家的勸說之下，他終於去美國散心了！今天展讀他《休息，是為了走得更遠、戰得更久》的貼文，看似雲淡風輕，其實任重道遠！貼文中，曹興誠給出了「悠悠蒼天，此何人哉？」的答案！我更有「微斯人，吾誰與歸？」的感動！

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

