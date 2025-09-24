晴時多雲

名家分享～海人》現場直擊／門諾團隊挺進光復 醫療暖助災民

感謝門諾醫療團隊的分工協力，臨時要支援的人力其實很不容易安排，所以今天護理人員出動到光復的，是副院長，主任，督導，護理長…她們能在不熟悉的環境，建立看診的流程真的很不簡單。
名家分享

名家分享

2025/09/24 21:00

◎ 海人

門諾巡迴醫療團隊

已經進到光復馬太鞍教會提供醫療服務。
門諾巡迴醫療團隊，已經進到光復馬太鞍教會提供醫療服務。（取自貼文）門諾巡迴醫療團隊，已經進到光復馬太鞍教會提供醫療服務。（取自貼文）
這裡其實緊鄰者馬太鞍溪

但是地勢較高所以沒有被淹沒。

門諾巡迴醫療團隊，在不熟悉的環境，建立看診的流程真的很不簡單。（取自貼文）門諾巡迴醫療團隊，在不熟悉的環境，建立看診的流程真的很不簡單。（取自貼文）

現在也有近百位民眾在這暫時安置長輩跟孩子臉上驚魂未定

很多長輩腳受傷是因為沒穿鞋就逃出來…

門諾巡迴醫療團隊，已經進到光復馬太鞍教會提供醫療服務。（取自貼文）門諾巡迴醫療團隊，已經進到光復馬太鞍教會提供醫療服務。（取自貼文）

門諾現場有護理主任，護理長等人支援

協助每一位需要治療的患者

蔡依靜 議員也在現場協助

要協助物資的可以詢問議員

----------------------------------------------------------------------

「同步加映」

門諾醫療站協助了近40位災民

也包括需要換藥的病人與發燒的嬰兒

感謝門諾醫療團隊的分工協力，臨時要支援的人力其實很不容易安排。（取自貼文）感謝門諾醫療團隊的分工協力，臨時要支援的人力其實很不容易安排。（取自貼文）

感謝門諾醫療團隊的分工協力，

臨時要支援的人力其實很不容易安排

所以今天護理人員出動到光復的是副院長，主任，督導，護理長

她們能在不熟悉的環境建立看診的流程真的很不簡單

也感謝兩位家醫科醫師響應支援

門諾行動力很強的社工團隊，馬上提供兩大袋康素讓我帶來。（取自貼文）門諾行動力很強的社工團隊，馬上提供兩大袋康素讓我帶來。（取自貼文）
今早（0924）出發前團隊夥伴有提醒︰

會不會有糖尿病患者特別的需要

結果剛好有護理夥伴還在光復說確實有這樣的需要

門諾行動力很強的社工團隊馬上提供兩大袋康素讓我帶來

長照的團隊也協助運送，一整批的輔具到光復光復有很多門諾照顧的失智長輩。（取自貼文）長照的團隊也協助運送，一整批的輔具到光復光復有很多門諾照顧的失智長輩。（取自貼文）

另外長照的團隊也協助運送一整批的輔具到光復

光復有很多門諾照顧的失智長輩

石振昌醫師也很掛心即將用完藥的病人

在長照與在宅醫療團隊的協助下
在長照與在宅醫療團隊的協助下，今天也先將藥物開立好帶下來。（取自貼文）在長照與在宅醫療團隊的協助下，今天也先將藥物開立好帶下來。（取自貼文）
今天也先將藥物開立好帶下來

讓在地的個管師能即時協助失智的長輩

本文經授權轉載自海人臉書海人臉書

