名家分享～海人》現場直擊／門諾團隊挺進光復 醫療暖助災民

感謝門諾醫療團隊的分工協力，臨時要支援的人力其實很不容易安排，所以今天護理人員出動到光復的，是副院長，主任，督導，護理長…她們能在不熟悉的環境，建立看診的流程真的很不簡單。

◎ 海人

門諾巡迴醫療團隊



已經進到光復馬太鞍教會提供醫療服務。

門諾巡迴醫療團隊，已經進到光復馬太鞍教會提供醫療服務。（取自貼文）

這裡其實緊鄰者馬太鞍溪

但是地勢較高所以沒有被淹沒。

門諾巡迴醫療團隊，在不熟悉的環境，建立看診的流程真的很不簡單。（取自貼文）

現在也有近百位民眾在這暫時安置，長輩跟孩子臉上驚魂未定

很多長輩腳受傷是因為沒穿鞋就逃出來…

請繼續往下閱讀...

門諾巡迴醫療團隊，已經進到光復馬太鞍教會提供醫療服務。（取自貼文）

門諾現場有護理主任，護理長等人支援

協助每一位需要治療的患者，

蔡依靜 議員也在現場協助，

要協助物資的可以詢問議員。

----------------------------------------------------------------------

「同步加映」

門諾醫療站協助了近40位災民，

也包括需要換藥的病人與發燒的嬰兒。

感謝門諾醫療團隊的分工協力，臨時要支援的人力其實很不容易安排。（取自貼文）

感謝門諾醫療團隊的分工協力，

臨時要支援的人力其實很不容易安排，

所以今天護理人員出動到光復的，是副院長，主任，督導，護理長

她們能在不熟悉的環境，建立看診的流程真的很不簡單。

也感謝兩位家醫科醫師響應支援。

門諾行動力很強的社工團隊，馬上提供兩大袋康素讓我帶來。（取自貼文）

今早（0924）出發前，團隊夥伴有提醒︰

會不會有糖尿病患者特別的需要，

結果剛好有護理夥伴還在光復，說確實有這樣的需要。

門諾行動力很強的社工團隊，馬上提供兩大袋康素讓我帶來。



長照的團隊也協助運送，一整批的輔具到光復光復有很多門諾照顧的失智長輩。（取自貼文）

另外，長照的團隊也協助運送，一整批的輔具到光復

光復有很多門諾照顧的失智長輩，

石振昌醫師也很掛心即將用完藥的病人，

在長照與在宅醫療團隊的協助下，

在長照與在宅醫療團隊的協助下，今天也先將藥物開立好帶下來。（取自貼文）

今天也先將藥物開立好帶下來，

讓在地的個管師能即時協助失智的長輩。



本文經授權轉載自海人臉書、海人臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法